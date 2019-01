Élection Provale : Tchale-Watchou réélu

Robins Tchale-Watchou a obtenu trente-cinq voix, contre trente pour Laurent Baluc-Rittener et six bulletins blancs. L'ancien deuxième ligne du MHR et de Perpignan, successeur de Serge Simon, va donc diriger le syndicat des joueurs pour un second mandat.

La matinée avait pourtant mal débuté pour Tchale-Watchou qui avait vu l'Assemblée générale extraordinaire s'opposer au projet de réforme qu'il avait défendu et qui avait été adopté par le comité directeur du syndicat, début novembre. Ce nouveau mode de scrutin était basé sur le principe des "grands électeurs" avec 58 voix réparties de la façon suivante : 14 voix pour le Top 14 (une par club), 16 voix pour le Pro D2 une par club), 16 voix pour le Top 16 féminin (une par club), trois voix (remise à une représentant) pour chaque équipe de France à XV et à VII masculines et 3 voix (remise à un représentant) pour chaque équipe de France à XV et à VII féminine.

La réforme n'a pas recueilli au moins deux tiers des votes, condition indispensable à sa mise en oeuvre. Un échec pour Robins Tchale-Watchou et un succès pour Baluc-Rittener. De fait, l'élection du président s'est déroulée selon les principes habituels : chaque adhérent présent a compté une voix, et le candidat recueillant le plus de suffrages a été élu.