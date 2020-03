Au départ, tous les présidents du rugby français étaient d'accord. Il y a dix jours puis une seconde fois le week-end dernier, ils avaient validé la ligne directrice proposée par Paul Goze et la LNR, résumée ici en substance : "On joue coûte que coûte, même s'il faut en passer par du huis clos"

Le rugby français des clubs, donc, allait également s'engager sur la voie des huis clos, actée ce mardi soir en réunion extraordinaire ? C'est ce qui a d'abord filtré, lundi. Depuis, certains président ont fait demi-tour et réclament désormais des reports.

Les raisons de ce volte-face sont évidemment financières, entre des obligations de remboursement copieuses pour les clubs en cas de huis clos et l'impossibilité pour la LNR de venir à leur soutien financier sans contracter d'emprunt, puisqu'elle ne dispose pas de fonds de réserve – un projet longtemps porté par Paul Goze et rejeté par les présidents, justement...

À la tête de cette "fronde", le duo Lacroix/De Cromières, représentant des deux clubs qui seraient justement le plus impactés par les huis clos. Et les deux hommes sont visiblement convaincants, en coulisses, pour rallier à leur cause de nombreux homologues également inquiets pour la santé financière de leurs clubs en cas de huis clos. Au point que, selon nos informations, l'hypothèse d'une suspension des compétitions jusqu'au 15 avril est désormais privilégiée par une large majorité de présidents. Avec quelle solution ? Aucun match jusqu'au 15 avril, quarts de finale de Coupe d'Europe compris. Puis des matchs en semaine, pour rattraper le retard.

La réunion de ce mardi s'annonce musclée, à la Ligue. Pas sûr, d'ailleurs, qu'elle débouche sur une décision immédiate...