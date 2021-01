Le CV :

Matthis Lebel : Le Français de 21 ans, mesure 1m84 pour 84 kg. Issu du Centre de Formation du Club, il intègre l’équipe professionnel du Stade Toulousain pour ses sept premiers matchs de Top 14 lors de la saison 2018-19, où il y inscrit trois essais. Cette saison, il marque a six reprise en dix titularisations. Matthis Lebel est double champion du monde chez les juniors et a aussi gagné le tournoi des 6 nations avec les -20 ans en 2018.

Lester Etien : Le Français de 25 ans mesure 1m80 pour 96 kg. Il a rejoint les rangs du Stade Français Paris en 2018 et a su se faire une place de titulaire régulier dans le XV du club de la capitale. Il a ainsi pu jouer 32 matchs. Excellent marqueur cette saison, avec lui aussi six réalisations sur ses onze titularisations, dont un triplé le 27 décembre 2020 face à Pau.

Les points forts de Matthis Lebel

Evoluant aux postes d’ailier ou arrière, Matthis Lebel est un grand espoir au sein de la formation du Stade Toulousain. Ses performances parlent d’elles mêmes, avec un début de saison tonitruant, le jeune ailier de 21 ans touche la première place du classement des meilleurs marqueurs d’essais du championnat français, en comptant déjà six réalisations. En concurrence direct avec la référence mondiale Cheslin Kolbe, Matthis Lebel garde les pieds sur terre. Il est travailleur et sa vitesse lui permet d’être un outil essentiel dans la finition des actions pour son équipe.

Les points forts de Lester Etien

Lester Etien est lui aussi un élément essentiel du Stade Français Paris. Auteur de six essais cette saison, tout comme son adversaire direct, le Français, assidu à l’entraînement, a énormément travaillé pour progresser sur le plan physique cet été. Une préparation qui lui a fait perdre 8 kg, pour passer de 103 à 96 kg désormais, font qu’aujourd’hui Lester Etien est apte à enchaîner les matchs de 80 minutes et être décisif pour finir l’action dans les prochaines rencontres.

L’avis de Rugbyrama

C’est un duel de jeunesse très relevé entre ces deux joueurs. Il est difficile de savoir qui va prendre le dessus sur cette rencontre tant chacun a les qualités en mains pour permettre à son équipe de sortir vainqueur de cette rencontre ; ce dimanche soir, à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français Paris. Les deux hommes sont en très grande forme cette saison et ont les mêmes statistiques. On peut voir sur La Grande Mêlée que la moyenne des points de Matthis Lebel est de 27.2 et celle de Lester Etien est à 27 mais l'avantage serait pour le Toulousain qui est un peu plus perçant sur cette saison.