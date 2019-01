Castres peut-il (re)soulever le Brennus ? On en parle à 17 heures dans "Poulain raffûte"

C'était un des objectifs de la saison castraise. Mais pour sa dernière saison dans le Tarn, Christophe Urios n'offrira pas de titre européen à son club. Castres a été éliminé de la Champions Cup dès le premier tour, et n'a donc plus qu'un but : conserver le Bouclier de Brennus soulevé la saison dernière, à la surprise générale. Et si c'était possible ? Voilà la question qui va animer les débats de "Poulain raffûte", en direct ce jeudi à partir de 17 heures des pages Facebook de Rugbyrama et d'Eurosport.



Au programme également de cette émission : pourquoi les clubs français souffrent-ils autant sur la scène européenne ? Enfin nous nous livrerons au traditionnel jeu des pronostics avec deux affiches du week-end, Bayonne-Oyonnax en Pro D2 et Castres-Clermont en Top 14.