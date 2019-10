"C'était d'une violence rare"... Le Top des déclas du week-end

" C'était d'ne violence rare ! "

A l'issue du match du XV de France contre les Tongas Charles Ollivon a souligné la férocité du duel imposé par les Tongiens. En témoigne Paul Gabrillagues qui écopera de points de suture sous son oeil gauche.

Paul Gabrillagues - France/TongaIcon Sport

" On ne va pas relâcher notre effort et bien préparer le match contre la France "

Ce week-end, l'Angleterre a obtenu sans forcer face à l'Argentine son ticket pour les quarts de finale. Mais à écouter l'ailier Jake Nowell en conférence de presse, le XV de la rose ne compte pas en rester là.

" Je rêvais seulement d'être libéré du cancer "

C'est la belle histoire de ce mondial. Sur le banc des Tonga ce dimanche se trouvait un joueur au parcours exceptionnel. En un an et demi, Nasi Manu s'est remis d'un cancer des testicules et a réussi à faire partie du groupe tongien en partance pour le Japon.

" On est plus en confiance qu’en début de saison et c’est important "

Clermont a mis fin à la série noire qu'imposait Montpellier sur la pelouse du Michelin depuis cinq saisons. Une victoire qui permet aux Jaunards de faire le plein de confiance aux yeux du troisième ligne aile Alexandre Lapandry.

" On manque d'enthousiasme quand on est dans les 22 mètres adverses. Il faut vite que ça tourne "

La performance remarquée d'Elliot Roudil n'a pas suffit pour que les Rochelais l'emportent face à Toulon. En marge de la rencontre, le centre insiste sur les manques offensifs de son équipe.