Le moment fort : la qualification décrochée à Clermont

Leur explosion de joie est à la hauteur de leur performance. Héroïques, les Cistes s’imposent à Clermont (27-28) au terme d’un match fou à la dernière journée. Et décrochent, grâce au succès du RCT à Castres dans le même temps, une qualification encore illusoire deux mois plus tôt. Un moment à part selon le centre Jan Serfontein : "C’était la première fois depuis longtemps que je ressentais une sensation comme ça. Après le match je me suis rendu compte que les choses que nous avions réussi à construire sur les trois derniers mois, c’était vraiment quelque chose d’exceptionnel. On a construit une relation entre nous, un esprit dans l’équipe qui est très bon. Et ça m’a fait plaisir de jouer avec cette équipe. Après la défaite au Racing, on savait qu’il nous fallait gagner tous les matchs pour avoir une petite chance de se qualifier. C’est peut-être un miracle mais nous y avons toujours cru."

Top 14 - Les joueurs de Montpellier pleins de joie après leur victoire contre ClermontIcon Sport

La morale d’une folle remontada (voir ci-dessous) débutée début mars par un succès face à Bordeaux (37-10) et conclue par un cinquième triomphe consécutif au Michelin. Relégué à treize longueurs de la sixième place au soir de la 17e journée, Montpellier n’aura donc perdu qu’un match de phase régulière en trois mois, au Racing (26-25). Soit huit victoires en neuf oppositions et 37 points récoltés sur 45 possibles. Et six triomphes à l’extérieur. Avant de tomber les armes à la main à Lyon en barrage, en payant en fin de match la fatigue accumulée pendant des “phases finales” à rallonge….

Le moment difficile : l’humiliation face à Perpignan

C’est à la fois la date la plus sombre de la saison héraultaise et l’instant clé de son redressement : "En début de saison, nous n’étions pas bons du tout. Et ça a basculé après la défaite de Perpignan. Avant cela, nous n’étions pas une vraie équipe. Et je pense que cela a beaucoup changé. Au fond, c’est grâce à l’Usap que nous en sommes là. S’il n’y avait pas eu ce match, je ne pense pas qu’on se serait qualifiés", ajoute le Sud-Africain.

Top 14 - David Melée (Perpignan) et ses coéquipîers célèbrent avec le public qui a fait le déplacement à Montpellier la 1ère victoire de l'Usap en championnatOther Agency

Le 16 février, les Cistes touchent le fond au GGL Stadium. Ils offrent son premier succès à l’Usap en Top14 et concèdent au passage leur cinquième revers à domicile (Castres, Racing, Clermont, Lyon et Perpignan). Celui de trop. Tous les maux accumulés depuis la défaite traumatisante en finale face à Castres l’an dernier éclatent au grand jour. Des tensions entre certains joueurs sud-africains et la majorité des éléments français sont révélées. Deux réunions initiées par le président Mohed Altrad sont programmées avant et après le déplacement à Toulouse. Et l’essentiel est sauvegardé : le groupe s’explique sans imploser et une vraie histoire va ensuite enfin se créer. Benoît Paillaugue : "Il y a énormément de fierté, car l’équipe dégage beaucoup de choses à l’heure actuelle. Un esprit d’équipe, de la cohésion, de l’entraide et énormément de solidarité. Des choses, que l’on n’avait pas ressenties depuis pas mal (il hésite), pas mal d’années même. Et c’est jouissif de voir ces joies que nous avons depuis quelques semaines et de ressentir ces choses que seuls le rugby et l’équipe peut t’apporter."

Les hommes clés : Paillaugue en leader, Jacques du Plessis en baromètre

Voilà pourquoi le MHR a réussi sa saison. Au-delà une qualification européenne assurée, il s’est surtout construit une âme collective dans l’adversité là où ce avait toujours manqué de caractère dans la difficulté. Et deux hommes incarnent parfaitement ce renouveau. Benoît Paillaugue d’abord. Capitaine du MHR en pleine tempête au moment où Louis Picamoles était en équipe de France, il a parfaitement assuré son rôle de leader sur le pré, mais aussi lors de réunions évoquées. Sa hargne, ses coups de gueule ont guidé le groupe et sa vitesse d’éjection a permis d’accélérer le jeu de l’équipe (19 matchs, 15 titularisations et 147points marqués en cinq mois). Incontournable.

Top 14 - Benoît Paillaugue (Montpellier) contre ClermontIcon Sport

Dans l’ombre, Jacques du Plessis a lui évolué. Humainement d’abord, laissant apparaître une personnalité bien moins abrupte que prévue. “Thor” s’est plus ouvert cette saison et a également fait évoluer son jeu. Plus léger mais toujours aussi gaillard, il a gagné en capacité de déplacement et en explosivité. Utilisé en numéro huit en l’absence de Picamoles, il a été très performant et reste toujours aussi précieux dans la “cage” (21 titularisations, 6 essais). L’un des dignes représentants des jeunes Sud-Africains talentueux du MHR aujourd’hui bien intégrés, à l’image de Paul Willemse, Jan Serfontein, Nicolaas van Rensburg ou Henry Immelman.

Le chiffre : 14 jeunes de moins de vingt trois ans utilisés

La jeunesse a (re)pris le pouvoir ! Et c’est pour cela que Montpellier n’a jamais eu aussi bonne image depuis cinq ans… Une réussite signée Vern Cotter selon Yvan Reilhac, l’un des meilleurs héraultais cette saison: "Après l’ère Jake White, l’image du club était un peu au fond et Vern Cotter l’a remontée. On a tout donné pour ce club. On jouait pour ça. Je pense que l’on a redoré l’image du MHR et que c’est le plus important." Montpellier le malaimé, hier stigmatisé de province sud-africaine, s’est racheté une image en trois mois. En revenant aux sources de son histoire, à son ADN formateur.

Top 14 - Arthur Vincent (Montpellier) contre BordeauxIcon Sport

Cotter (directeur du rugby la saison prochaine) est parvenu à remettre à l’honneur une jeunesse talentueuse qui encore il y a peu, fuyait à toute vitesse leur club de cœur. Savez-vous combien de joueurs de moins de 23 ans ont été alignés cette saison ? Quatorze : Vincent, Giudicelli, Haouas, Kornath, Brennan, Tcheishvili, N’Gandebe, Reilhac, Immelman, Devergie, Bastide, Sanga, Arroyo et Delhommel.

Et, si tous n’ont pas percé, certains ont su saisir leur chance. Avec notamment des symboles forts de la nouvelle identité collective : Haouas qui prend la place de Jan. Du Plessis et offre un espoir à son équipe en inscrivant l’essai du bonus face au Stade Français ; Reilhac qui évolue à la place de Steyn et se montre excellent, Delhommel qui remplace avec brio B. Du Plessis à Clermont… Et que dire de “l’explosion” d’Arthur Vincent ou des confirmations d’Immelman et de Gabriel N’ Gandebe. Le début d’une ère nouvelle, que le nouvel homme fort du MHR, Xavier Garbajosa, voudra certainement faire perdurer.