Le moment fort

La victoire en Challenge Cup restera un grand souvenir après une saison 2017-2018 tumultueuse. Malgré la blessure de Parra et quelques trous d’airs les Auvergnats ont été conquérants pour décrocher ce premier titre européen depuis 2007. L’émotion de Benjamin Kayser, qui n’avait jamais mis la main sur un trophée européen après 5 finales de H Cup aussi. Dans cette compétition dominée de bout en bout (9 victoires, 30 sur 30 en poule), on n’oubliera pas non-plus les matches spectaculaires contre Northampton en poule (20-41 et 48-40) et en quart de finale (61-38). Les trois confrontations avec le Stade toulousain auront aussi été des matches de haut niveau. Le nul au Michelin (20-20) comme le match retour, dans un Stadium en fusion (47-44) marqué par des essais magnifiques mais aussi un engagement qui dépassa parfois les limites de ce jeu. Le match de l’année pour le rugby français sans doute. Enfin, cette finale contre le Stade toulousain aura été un grand moment d’intensité.

Challenge Cup - La joie des joueurs de Clermont après leur victoire en finale contre La RochelleIcon Sport

Le moment difficile

Le 10 mai à Newcastle, l’ASM perdait Morgan Parra, son capitaine et leader en chef après un peu plus d’un quart d’heure de jeu. Même si Greig Laidlaw pris le relais avec beaucoup de maîtrise, la perte de "Captain Morgan" fut préjudiciable pour la suite. S’il avait joué la finale du Top 14 contre le Stade toulousain, Clermont aurait-il été champion ? On ne le saura jamais. Au-delà du simple cadre sportif, la famille ASM a eu surtout la douleur de perdre trois figures du club. Bernard "Dada" Chevallier, ancien deuxième-ligne international (26 sélections, 15 saisons au club) et Jean-Louis Jourdan, ancien président de 1996 à 2004 nous quittaient l’été dernier. Et au milieu du mois de mars, c’est René Fontès, président de l’ASM de 2004 à 2013, qui partait à l’âge de 77 ans.

Challenge Cup - Parra (Clermont)Icon Sport

Le tournant

La 15e journée. Champion d’automne, l’ASM aura fait plus de la moitié du championnat en position de leader. Mais lors de la 15e journée le Stade toulousain prend le bonus face à Grenoble tandis que l’ASM s’incline à Castres sans rien. Toulouse passe devant de deux petits points. Invaincu jusqu’au 6 avril, il ne lâchera plus sa place de premier.

- Le joueur clé : Damian Penaud.

Top 14 - Damian Penaud (Clermont) contre ToulouseIcon Sport

Slimani, Timani, Moala ou Betham (le grand absent de ces phases finales), les joueurs qui ont performé cette saison sont nombreux à Clermont. Mais Damian Penaud sort du lot. A 22 ans, on se demande bien où il va s’arrêter. Doté de qualités physiques extraordinaires, le Corrézien a travaillé pour développer son rugby. Rapide, véloce, technique et très présent sous les ballons hauts, Damian Penaud étoffe son jeu chaque saison. Cette année, il aura joué près de 2100 minutes sur tous les tableaux et inscrit 16 essais (2 avec les Bleus, 9 en Top 14 et 5 en Challenge Cup). Il nous gratifié d’essais magnifiques comme à Montpellier et d’un triplé face à Toulouse et Northampton en quart de Challenge Cup. Il aura surtout été décisif en demi-finale face aux Quins et en finale face à La Rochelle. Et encore face au LOU à Bordeaux. Hélas, il n’aura pas pu marquer l’histoire de la finale de son empreinte comme il l’avait fait en 2017 contre Toulon avec cette chevauchée fantastique qui amena l’essai de Raka. Mais l’avenir est pour lui.

La stat’

0, c’est le nombre d’essai marqué en finale contre le Stade toulousain. Il s’en est fallu de peu avec cette faute de Kolbe sur la percée de Fritz Lee mais Clermont n’est jamais rentré dans l’en-but toulousain. Pourquoi le rappeler ? Car c’est la première fois de la saison que Clermont n’inscrit pas d’essai en 37 matches sur les deux tableaux. Au plus mauvais moment.