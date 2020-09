"C’est comme quand tu reviens d’une longue blessure, tu es impatient de retrouver le terrain. Nous avons tous eu une longue blessure donc on est content de pouvoir rejouer." Pour Arthur Iturria et l’ASM, malgré la crise sanitaire qui a perturbé la fin de la préparation avec un match annulé contre le LOU, c’est l’excitation qui prédomine avant les trois coups du Top 14. Car c’est Toulouse le champion de France qui se présente et c’est surtout le rugby qui revient au stade Michelin avec une jauge qui pourra être portée à 10 000 spectateurs. "On attendait avec impatience ce premier match de championnat rappelle Rabah Slimani. Même aux entraînements, par petits groupes, il y avait déjà de l’excitation. Il y a eu quelques parasites mais on pense surtout au match. Nous allons devoir vivre avec la Covid pendant cette période mais on se concentre sur le terrain et le staff médical fait son travail. Commencer le championnat au Michelin, retrouver ce public et l’engouement, c’est une sensation qui nous a manquée. J’espère que cela va nous booster pour bien partir dans ce Top 14."

Ces retrouvailles entre la Yellow Army et ses joueurs, après ce long chômage technique, vont presque au-delà du sport, comme un besoin essentiel. "C’est important pour le public de revenir au Michelin et les supporters attendent peut-être encore plus que nous de revenir au stade déclarait Arthur Iturria. C’est très bien de pouvoir accueillir 10 000 personnes. C’est encore mieux de débuter face à Toulouse car cela fait un moment que nous n’avons pas gagné contre eux. Il y a beaucoup de grandes équipes dans ce Top 14 et nous allons jouer l’une des meilleures."

L’ASM, avec un seul vrai match de préparation contre l’UBB, un entraînement dirigé avec Aurillac et une opposition en interne, est-elle prête collectivement ? "Nous n’avons pas pu avoir ce match pour se jauger contre Lyon mais il y a eu un très bon match entre les Jaune et les Bleu explique Slimani. Même si on se connaissait, on a vu ce que l’on arrivait à faire en essayant de gommer les imperfections. Oui on est prêts." L’incertitude qui planait autour de ce match avec les cas de Covid détectés au Stade toulousain n’a pas perturbé le groupe. Le vrai test c’est dimanche. "On sera vite lancés dans le bain et on saura où on en est continuait Slimani. On pourra se jauger dès ce weekend avec je l’espère, la victoire au bout."

Avec huit recrues dont quatre en première-ligne, l’ASM a dû travailler ses automatismes pour aborder cet exercice avec le plus certitudes possible. "Les recrues se sentent bien, les nouveaux sont contents d’être ici explique Slimani. Ils ont posé beaucoup de questions pour apprendre le fonctionnement de l’équipe. C’est vrai que sur les premières séances de mêlée il fallait trouver les repères avec les nouveaux talonneurs. Il fallait surtout bosser ça et nous sommes au point."

Rabah Slimani : "C’est important de bien débuter, on a une petite revanche à prendre aussi. Cela peut être le match qui lance notre saison avec un format bizarre et ce retour à la Coupe d’Europe dans deux semaines."

A quelques heures de ce retour sportif, l’adrénaline est revenue. Une motivation qui pourra compenser le manque de repères en commun. "Il y a à la fois de l’anxiété mais c’est un bon stress et énormément d’envie, je le sens explique Franck Azéma. Mais les joueurs ne lâchent pas tout trop tôt et c’est bien. Sur notre rugby on est prêt, il y a eu un bon travail de fait depuis trois mois, un bon investissement sur le physique comme sur le jeu et l’état d’esprit. Et cette envie de partager des choses fortes ensemble. Cela ne remplace jamais la compétition et il y aura ce stress à maîtriser dimanche soir. Dans le contexte actuel c’est une bonne chose d’affronter Toulouse. Une grosse opposition d’entrée, un dimanche soir devant notre public c’est un beau cadeau. "

Le public, comme les journalistes japonais présents à la conférence de presse vendredi matin, attendent les débuts de Kotaro Matsushima en Top 14 comme le premier match officiel sous leurs nouvelles couleurs de Sébastien Bézy, Etienne Fourcade, Peni Ravai ou de Tavite Veredamu, le joker médical de Peceli Yato, pour ne citer qu’eux. Un recrutement auquel s’ajoute la signature vendredi de Jean-Pascal Barraque, international français à VII comme Veredamu. Avec ces nouveaux atouts, l’ASM pourrait bien être encore plus solide offensivement cette saison. "Barraque n’est pas là pour faire le nombre, il va nous amener sa vitesse et sa polyvalence derrière décryptait Franck Azéma. Et il a du pied. C’est un puncheur de plus et derrière la vitesse c’est la base. Jean-Pascal en a. Devant comme derrière nous voulons coller à notre ADN avec des recrues ciblées mais il faut être capable de l’exprimer sur le terrain."

Les Clermontois devront vite se trouver sur la pelouse du Michelin car on oublie parfois qu’un quart de finale de Champions Cup face au Racing 92, se profile déjà (ou enfin) dans deux semaines. "C’est important de bien débuter, on a une petite revanche à prendre aussi avoue Rabah Slimani. Cela peut être le match qui lance notre saison avec un format bizarre et ce retour à la Coupe d’Europe dans deux semaines. Cela va aller très vite, on va enchaîner que des gros matches sur cinq semaines donc bien démarrer cela ferait du bien à la tête et nous mettrait sur de bons rails."