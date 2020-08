Les hommes de l’Irlandais, Jérémy Davidson auraient dû, ce vendredi, affronter les Parisiens du Stade français. Ils affronteront les Drômois de Valence-Romans, venus du Pro D2, confrontés eux aussi à un forfait de leurs adversaires désignés (Aix en Provence) pour cause d’épidémie de Covid 19. L’affiche est moins clinquante, mais finalement au sortir d’un stage de cohésion, peut-être plus en adéquation avec les moyens du moment des Brivistes. "Le rendez-vous de Bugeat était peut-être plus important que les autres années car nous avons été éloignés les uns des autres durant longtemps. Il ne s’agissait pas simplement d’intégrer les nouveaux, mais de créer un esprit de groupe", glisse l’une des satisfactions du début de saison de l’an passé du CABCL, le troisième ligne Matthieu Voisin (23 ans). À son ton et à ses propos, on perçoit aussi qu’il est impatient de retrouver les terrains et peu lui importe l’adversaire. "Nous avons à cœur de retrouver les sensations d’un vrai match de rugby. On a fait une opposition entre nous, lors du stage, mais là on va se retrouver face à une réelle adversité. Il faut en profiter pour gagner sa place pour le début du Top 14", poursuit-il déterminé. Le garçon qui a vu son année 2020 contrariée par une blessure à la main se veut ambitieux. "Je suis compétiteur, je suis quelque peu impatient de m’étalonner. Nous avons travaillé dans notre coin. On veut savoir où l’on en est. À la reprise, il n’y avait pas de joueurs chez nous en méforme ou en surpoids, mais rien ne remplace la compétition. Elle arrive, on se doit d’être prêt."

Considéré comme une doublure de luxe du capitaine Saïd Hirèche, il veut franchir un palier cette saison. Ses progrès en touche, où ses qualités de contreurs ont été remarquées, et en font l’un des capitaines de ce secteur du groupe corrézien. Par ailleurs, il est aussi considéré comme un excellent défenseur. De-là à voir son temps de jeu augmenter cette année ? Début de réponse, vendredi soir surtout que ses coachs regarderont sûrement plus le contenu que le résultat, pour cette première. Voisin, lui veut gagner "pour commencer à emmagasiner de la confiance afin d’être prêt le 4 septembre."