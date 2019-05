Rugbyrama : Comment abordez-vous ce match couperet à Brive ?

Loïc Godener : On essaie de travailler à fond parce qu’on sait qu’on va jouer face à une belle équipe de Brive qui a dominé un peu tout le championnat de Pro D2. On cherche à peaufiner, faire quelques petits réglages puisqu’on a déjà travaillé toute l’année. On essaie de trouver les bonnes sensations, d’être prêts pour ce gros match qui nous attend dimanche là-bas.

Qu’est-ce que vous essayez de mettre en place pour cette rencontre ?

L. G. : On ne va pas tout dire mais on travaille les fondamentaux : les mauls, les mêlées pour les avants, et la défense aussi. On sait qu’ils ont de gros porteurs de ballon, un 9 qui joue très vite. Il va falloir être attentifs sur plein de choses. On les a étudiés. On va les respecter. On essaie de voir leurs points forts et leurs points faibles et ce qu’on peut faire pour les embêter chez eux.

Est-ce compliqué de mettre de côté l’enjeu qu’il y a autour de ce match ?

L. G. : On sait que c’est un match important, c’est sûr, pour le club, pour les supporters, pour nous-mêmes. On en a ch.. toute une saison, les supporters aussi. On n’a pas envie de gâcher toute cette année. Chaque joueur se prépare dans la tête pour ce match. Il va être très engagé, il va falloir répondre sur le combat physique.

Vous avez l’expérience de ce barrage même si vous étiez l’an dernier dans la peau de l’équipe de Pro D2. En quoi cela peut-il vous aider pour dimanche ?

L. G. : En rien, je pense. Les compteurs sont remis à zéro. Là, ce sera un match à l’extérieur, le stade sera plein de supporters noir et blanc. Ce qu’on peut apprendre, c’est de respecter une équipe de Pro D2. Voilà ce qu’on a appris. Comme je le disais, Brive est une très belle équipe, qui a de très grosses individualités. C’est surtout se concentrer sur nous, sur notre jeu, corriger les petites choses qui n’ont pas fonctionné contre le Lou (23-24), arriver plein de sérénité sur ce qu’on va faire, être à fond et se donner à fond.

" Répondre présent dans le combat et montrer qu’on ne va pas se laisser faire chez eux "

Oyonnax la saison dernière reste-t-il comme un de vos meilleurs souvenirs depuis que vous jouez au rugby ?

L. G. : Oui. En équipe professionnelle, c’était quelque chose de grand, surtout voir le stade des Alpes aussi plein ça fait plaisir. Cela reste un très bon souvenir mais le but c’est de s’en faire d’autres. J’espère que j’aurai aussi un très beau souvenir de ce week-end.

Vous aviez été capables de vous sublimer ce jour-là. C’est ce qu’il va falloir refaire dimanche ?

L. G. : Se sublimer peut-être pas, mais répondre présent dans le combat et montrer qu’on ne va pas se laisser faire chez eux. […] Ils ont de très bons gratteurs. Il va falloir bosser dur pour conserver la balle et que nous ayons la possession du ballon.

Vous n’avez pas gagné à l’extérieur cette saison et Brive est invaincu chez lui. Cela vous inquiète-t-il ?

L. G. : Ça, on n’y pense pas, ce sont des stats. Sur un match tout peut arriver : ils peuvent gagner, on peut gagner. Comme je l’ai dit, on se concentre sur nous.

" Ce serait un boulot réussi de maintenir le FCG "

Les premières fortes chaleurs sont annoncées. Est-ce que cela peut compter sur ce match ?

L. G. : Je ne sais pas. Ça, ce sont des on-dit. Quand il pleut, est-ce que cela profite à l’équipe qui est plus costaud ? Qu’il fasse beau, qu’il fasse chaud, voilà… L’année dernière, on n’était pas donné gagnant, il faisait beau, on a gagné. Oyonnax n’avait pas pris le "water break" pour qu’on meurt de chaud et on avait tenu. Je pense que ça ne veut rien dire.

Après être monté avec le FCG, qu’est-ce que cela représenterait pour vous de le maintenir en Top 14 ?

L. G. : Ce serait, pas que pour moi mais pour toute l’équipe, un boulot réussi. On savait que ça allait être très dur. La saison a été très longue. Il y a eu des blessures. Les 23 qui ont la chance de jouer doivent représenter le groupe, Grenoble, les supporters. On a à cœur de faire un gros match et de maintenir Grenoble en Top 14.