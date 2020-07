À Clermont, le dernier hommage à Eric de Cromières avant un conseil d'administration extraordinaire

Il est d’usage, en pareille circonstance, de faire part sans attendre de son affectation et ses meilleures pensées à la famille. L’annonce jeudi, tôt dans la matinée, du décès d’Éric de Cromières a donc déclenché une vague d’hommages à l’unanimité rare. Une émotion à la hauteur de la place qu’avait su prendre le président de Clermont, au fil des ans, dans le giron du rugby français.

Toujours respectueux, jamais malveillant mais franc, direct, s’exprimant sans détour, Éric de Cromières s’était finalement imposé comme une voix de premier plan dans le débat rugby. Un homme simple, aussi, qui laissera l’homme plus regretté encore que le dirigeant. À ce sujet, les mots du président toulousain Didier Lacroix résonneront longtemps comme un vibrant hommage.

Les mots forts de Didier Lacroix, la dernière bataille de Boudjellal

Les deux hommes s’appréciaient, c’était de notoriété publique. Les deux clubs, historiquement, entretiennent aussi des liens particuliers d’amitié. Dans le texte de Didier Lacroix, on retrouve tout ce respect et plus encore, où l’émotion est d’une sincérité non feinte. "Cher Éric, les mots me manquent. Dans cette période d’incertitude, je me faisais un tel plaisir de te retrouver pour cette première rencontre de Top 14… Nous nous étions appelés dans un même élan pour se le dire à peine le calendrier connu… L’ASM et le Stade Toulousain c’est une telle histoire commune… C’est si soudain, si brutal qu’aucun mot ne saurait résumer la perte et le chagrin qui sont aujourd’hui les nôtres. Tu incarnais pour moi les valeurs de notre sport et ton exemplarité, le respect absolu que tu n’as jamais cessé d’inspirer, nous accompagneront encore longtemps. Éric, tu étais fier, digne et ne laissais entrevoir aucune faiblesse. Tu nous quittes tellement tôt, à un moment où ta force, ta détermination et ton expérience nous sont si précieuses. Nous avions tant à partager encore. En ces quelques lignes, nous adressons la pensée et l’affection de l’ensemble de notre club à ta famille et à celle de l’ASM."

Les mots de Lacroix, forts, n’ont pas été les seuls et à dépasser les habituels hommages et condoléances. Pour Bernard Laporte, président de la FFR, "c’est avec tristesse et effroi que j’apprends le décès d’Éric de Cromières. Éric de Cromières était un grand dirigeant et un homme généreux. Il aimait les autres. Il aimait les Clermontois. Il aimait les supporters de son club." Son alter ego de la LNR, Paul Goze, disait apprendre "avec une immense tristesse le décès de mon ami Éric de Cromières. Grand artisan du rugby professionnel, il a poursuivi la transformation de l’ASM en un centre d’excellence du rugby, avec un Brennus qui a fait chavirer à nouveau le peuple auvergnat."

Top 14 - Eric De Cromières avec Aurélien Rougerie (Clermont) - avril 2017Icon Sport

Autre hommage, notable : celui de Mourad Boudjellal, avec qui Eric de Cromières a pourtant partagé plus de passes d’armes que de causes communes. "La vie est injuste, elle aurait dû lui laisser le temps de gagner un peu plus. C’est tôt. On avait laissé deux-trois débats un peu chaud en suspend, mais on reprendra la partie là-haut."

Autour de Paul Goze, très marqué par sa disparition, et de Bernard Laporte, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement en Auvergne pour ses funérailles, samedi en cathédrale de Clermont-Ferrand. Didier Lacroix, Simon Gillham, Vincent Merling et Yann Roubert en étaient, parmi les présidents de club. Ils ont pu rendre un dernier hommage appuyé à ce président et ce dirigeant de consensus, pas de compromis.