Vincent : "J'en rêve depuis tout petit"

Rugbyrama : Agen a remporté cette victoire capitale notamment grâce à un très bon début de match. Aviez-vous ciblé l'entame une nouvelle fois ?

Thomas Vincent : Les entraîneurs nous parlent souvent de nos entames en effet, on a du mal dans ce secteur et ils ont beaucoup accentué le travail et leur discours là-dessus ces derniers jours. Cela a payé. Nous avons fait de très bonnes entames lors des deux derniers matchs et cela a fait la différence.

Vous avez fêté votre première titularisation en Top 14. Comment l'avez-vous vécue ?

T.V : Forcément, j'ai cogité dans mon coin... Mes coéquipiers et mes entraîneurs m'ont rassuré mais j'ai quand même pas mal tergiversé.

L'entame, justement, vous a-t-elle rassuré ?

T.V : Clairement. Débuter le match de cette manière m'a permis d'être en confiance. Mes premiers ballons aussi. Mais ce sont surtout mes coéquipiers qui m'ont rassuré. Quand tu as des mecs comme ça autour de toi, ça ne peut que bien se passer. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Après, j'ai manqué un coup de pied, un peu péché en défense et reculé quelques fois. Ce n'était pas le match parfait non plus...

Comment aviez-vous envisagé votre duel avec Colin Slade ?

T.V : S'il n'y avait eu que lui ! Il y a avait aussi Conrad Smith à côté... J'avais des étoiles plein les yeux mais j'ai essayé d'en faire abstraction le plus vite possible sinon je savais que ça allait mal se passer pour moi.

Cette titularisation ressemblait-elle à ce que vous aviez imaginé ?

T.V : Par la victoire, oui. J'espérais aussi faire une bonne prestation et je crois que j'ai réussi, donc je suis content. Les quelques bouts de match que j'avais joués précédemment m'ont aidé.

Vous jouiez en Fédérale 3 en début de saison et vous retrouvez à être titulaire pour le match du maintien à Pau. Que se passe-t-il dans votre tête après cette rencontre ?

T.V : C'est que du bonheur ! Je voudrais remercier mes entraîneurs de Fédérale 3 et des Espoirs aussi, car j'ai joué en Espoirs également. Faire un parcours comme celui-là, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Alors c'est extraordinaire que les choses arrivent comme ça. Offrir la victoire du maintien ou quasiment pour toute une ville, c'est génial.

Justement, cette victoire est-elle celle du maintien ?

T.V : Elle n'est pas officiellement celle du maintien mais elle fait un bien énorme et elle va compter. Il y a encore quelques points à aller chercher contre Clermont et on va rester vigilants parce qu'il peut tout se passer dans ce Top 14. Tant que ce n'est pas fait à 100 %, les entraîneurs vont nous maintenir sous pression. Ce serait tellement dommage de tout perdre à la dernière journée, on ne peut pas se le permettre...