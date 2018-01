Urios : "Moi j’aime bien taper les mecs qui sont meilleurs que moi"

Sans tabou, Christophe Urios est revenu sur sa passion du rugby, si présente et indispensable dans sa vie : "Moi le rugby c’est ma vie. J’ai fait une formation agricole mais le rugby c’est vraiment ma vie. C’est usant mais ce n’est pas un problème pour moi, j’ai besoin de ça. Quand je pars de chez moi, je bosse et quand je rentre, je bosse encore. Je suis construit comme cela et j’en ai besoin".

" Battre les meilleurs, ça me rend fier, moi j’aime bien taper les mecs qui sont meilleurs que moi où les équipes qui ont plus de moyens. C’est ma façon de trouver du plaisir dans mon job "

Caractère bien trempé, le coach du CO s'explique aussi sur ses déclarations parfois chocs : "Je suis spontané, je dis les choses comme je les ressens. Parfois c’est un peu cash mais c’est moi. Je ne suis pas un comédien et c’est un peu le problème de notre rugby ça quand même". Actuellement quatrième du Top 14, Castres réalise une très bonne saison et se mêle pleinement à la lutte pour les phases finales et le titre en fin de saison. "Il y a des équipes bien meilleures que nous, mais quand même sur une saison, sur un état d’esprit, on est capable d’être à la lutte."

Armand Battle (Castres)Icon Sport

Sous contrat jusqu’en juin 2019, Urios n’a pas encore prolongé et ce n'est pas sa première préoccupation actuellement : "Ce n’est pas ma préoccupation aujourd’hui franchement. Je suis heureux de ce que je fais mais pour m’engager quelque part, j’ai besoin d’avoir les idées claires dans ce que je fais. Non pas parce que je cherche ailleurs, ce n’est pas mon fonctionnement." Le CO reçoit le Racing 92 ce samedi à 20h45 à Pierre-Fabre.