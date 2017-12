Un effet Brunel à l'UBB, le retour du RCT dans le Top 6, nos pronos pour le Boxing Day

Racing 92 - Toulouse (vendredi, 20h45)

Première à la U Arena, terrain synthétique propice aux belles envolées, affrontement entre le quatrième (Racing 92) et le sixième (Toulouse) : ce match est sans conteste la rencontre phare de cette treizième journée de Top 14. Après avoir terminé en beauté son histoire avec Colombes (victoire européenne face à Castres), le Racing 92 tâchera de commencer idéalement celle avec Nanterre. Pour ce faire, les Franciliens présenteront une équipe ultra-compétitive avec notamment les titularisations de Vakatawa, Chavancy et de Dulin au sein de la ligne de trois-quarts. Face à eux, se présentera une équipe de Toulouse qui a fait du championnat son principal objectif de la saison : distancé en Challenge européen (troisième de la poule de la poule 2 avec cinq points de retard sur le leader), le Stade toulousain est actuellement sixième et dernier barragiste avec un point d'avance sur le suivant...Toulon, lequel reçoit Oyonnax. Les Haut-Garonnais seraient donc bien inspirés de ramener des points de ce déplacement en terre parisienne, pour terminer cette phase aller en bonne position.

Notre pronostic : Victoire Racing 92, bonus défensif Toulouse.

Agen - Brive (samedi, 14h00)

Un point sépare le treizième, Agen, du douzième, Brive. Nul besoin de rajouter que ce match est capital pour le maintien. A domicile, les Agenais ont remporté leurs 3 uniques victoires mais Brive reste sur deux matchs sans défaite dont un dernier déplacement plein d'espoir à Bordeaux marqué par un match nul. Agen tentera d'aller chercher une quatrième victoire à Armandie et de sortir de la position de barragiste.

Notre pronostic : Match âpre et très engagé en prévision. Nous voyons Agen s'imposer de justesse, bonus défensif pour Brive.

UBB - La Rochelle (samedi, 16h00)

Le derby de l'Atlantique réserve toujours des surprises. L'an dernier, au stade Chaban-Delmas, les Bordelais l'avaient largement emporté sur le score de 26-0, la seule correction de l'année pour les Maritimes. Cette saison, les choses paraissent différentes. La Rochelle se présentera en leader et reste sur deux victoires à domicile en Top 14 dont la dernière face à Montpellier. En face, l'UBB est 8ème à égalité de points avec Clermont et voudra se relancer après deux matchs sans victoire, dont une prestation à domicile contre Brive ponctuée d'un match nul inquiétant. Dans un contexte tendu avec Jacques Brunel pressenti pour prendre la succession de Guy Novès à la tête du XV de France, nul doute que ce match sera observé de prêt dans un Matmut Atlantique bien garni pour l'occasion.

Notre pronostic : Match très serré, on tente le gros coup avec une victoire de La Rochelle. Bonus défensif pour l'UBB.

Montpellier - Lyon (samedi, 18h00)

Le deuxième du championnat accueille le troisième. Un choc à priori. Oui, sauf que les Lyonnais restent sur 4 défaites consécutives en Top 14. Premier il y a encore quelques semaines, les joueurs de Pierre Mignoni ont vu les défaites face aux grosses équipes s'accumuler. La victoire en Challenge Cup contre Toulouse a tout de même fait du bien au LOU. A domicile, les Montpelliérains tenteront eux de laver l'affront subi à Colombes (26-0) et de rebondir après deux revers à l'extérieur. Si la Coupe d'Europe a fait du bien aux deux équipes (victoire du MHR contre Glasgow et du LOU face à Toulouse), ce match ne devrait pas poser trop de soucis aux Montpelliérains.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier.

Castres - Stade Français (samedi, 20h45)

Cinquième du Top 14 avant cette treizième journée, Castres est l'équipe en forme du moment : les joueurs de Christophe Urios restent notamment sur un retentissant, et historique, succès en terre toulousaine (41-31), lequel les a hissés de la sixième à la cinquième place. Surtout, ils restent sur une série de cinq victoires en championnat, leur dernier revers remontant à la septième journée (défaite 22-27 à Brive, le 7 octobre dernier). Depuis, Agen, Oyonnax, La Rochelle, Toulon, et donc Toulouse, se sont cassés les dents face au bloc castrais. Actuellement en position de barragiste, Castres serait bien inspiré de conforter cette cinquième place, et pourrait ainsi profiter du déplacement périlleux de son rival, et concurrent, toulousain sur la pelouse synthétique de Nanterre. De Parisiens il en est justement question avec le Stade français, adversaire des Tarnais pour cette dernière journée de la phase aller. Les Stadistes pointent actuellement à la onzième place avec 22 points au compteur soit huit de plus qu'Agen, en position de barragiste. Vainqueurs du derby parisien lors de la journée précédente (27-17), mais lourdement défaits sur la pelouse du SUA lors de leur dernier déplacement (13-29), les soldats roses sont sur courant alternatif lorsqu'il s'agit de se déplacer.

Notre pronostic : Victoire du CO.

Toulon - Oyonnax (samedi, 20h45)

19 points séparent le 7e Toulon, du dernier Oyonnax. Après une campagne européenne "moyennasse", ce match contre la lanterne rouge arrive à point pour le RCT. Avec seulement 3 points de retard sur le troisième, les locaux peuvent espérer un faux-pas de Lyon et d'une des deux équipes du match Toulouse-Racing pour retrouver une place dans le top 6. En face, les Oyomen commencent à être très légèrement décrochés, tous les points sont bons à prendre, même si ces derniers sont rares à Mayol.

Notre pronostic : Victoire de Toulon avec bonus.

Pau - Clermont (samedi, 20h45)

Le 10e Pau reçoit le 9e Clermont dans son nouveau stade du Hameau. Pour le retour du Top 14, les deux équipes sortent d'une double confrontation européenne très différente. Pau s'est imposé deux fois contre Agen en effectuant quelques rotations d'effectifs, tandis que Clermont a disputé un match reporté à Londres avant de jouer un match de haute intensité pour venir à bout des Saracens 24-21, qui leur coûte Raka et Penaud. L'ASM risque de ne pas aligner son équipe type dans le Béarn, tandis que Pau, s'est déjà incliné deux fois à domicile et ne compte pas appliquer le fameux dicton...

Notre pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour Clermont.