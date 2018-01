UBB : La vie sans Brunel

Agacé ! Clément Maynadier est le seul joueur de l'Union à avoir montrer son énervement face aux questions concernant Jacques Brunel. Le talonneur bordelo-béglais pourra se reposer. Mais aujourd'hui, nul ne connaît encore le nom du futur manager de l'Union. Laurent Marti parti à New-York, ne devrait l'annoncer que jeudi. Aussi, à la reprise de l'entraînement, les joueurs reprendront leur routine : vidéo, entraînement, skills, tactique. Mais sous les ordres de qui ? Avant le match contre le Stade Français, Nans Ducuing était plutôt confiant : "Le staff qui est en place connaît parfaitement le système de jeu. Voilà, on va s'adapter, on va faire autrement, mais honnêtement, je ne suis pas inquiet sur la continuité du projet." Adrien Pélissié était un peu plus circonspect : "... Je ne sais pas s'il va y avoir une grosse réorganisation. Et oui, il ne me tarde de savoir comment cela va se passer. Moi, je suis joueur, je me concentre sur ce que j'ai à faire et on verra l'annonce du président. " Et cette attente, ne devrait pas être bien longue.

Adrien Pelissié (Bordeaux)Icon Sport