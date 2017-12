UBB - La Rochelle : un cadeau empoisonné ?

Il y a des fois où l'on se dit que le Père Noël est une sacrée ordure ! Car comme cadeau empoisonné, on ne fait pas mieux. Prendre le Stade Rochelais après une défaite, même en Coupe d'Europe contre les Wasps, pour conclure les matchs allers du Top 14, ressemble plus au pull tricoté maison de Marie-Thérèse qu'à une belle veste de couturier anglais. A l'Union, on se dit plutôt que Papa Noël ne surprend personne, qu'on est habitué aux joutes hivernales musclées façon Top 14 et que la peur légitime de recevoir le maelstrom jaune et noir peut servir dans les deux sens.

" Oui. Dans le rugby, il faut avoir peur, avoir la boule au ventre mais aussi la confiance. explique Jérémy Davidson. "

"J'espère que l'on va profiter des deux ce week-end. Bien sûr La Rochelle est capable de très bonnes choses... Nous, on est prévenus, on a tous regardé les matchs avant. Donc on connaît les forces et on verra s'il y a des faiblesses samedi." Car après tout, l'Union a su à domicile se montrer à la hauteur de ses adversaires : "Lors des matchs que l'on a joué contre Clermont, Toulon, Montpellier, on a vu que lorsqu'on met notre jeu en place et que l'on est agressif dans le défi individuel, on peut rivaliser avec tout le monde. D'abord mettre ses valeurs en premier et après, on verra le score à la fin." Ca sent le placage offensif, la défense façon Bouygues Immobilier et le ruck où il ne fera pas bon laisser traîner les pognes. "Le temps n'était pas fantastique dimanche à Londres" poursuit l'entraîneur des avants girondins, mais ils ont été agressés en permanence par les Wasps. Si on les regarde jouer, ils sont capables de très belles choses. Mais si on les agresse, on va les chercher, c'est plus compliqué.

Un effectif qui se remplume

Bref, le Père Noël qui a bien compris que l'UBB était une équipe de rugby et pas l'annexe de l'hôpital Pellegrin, a aussi permis de retrouver quelques forces actives. Jérémy Davidson se réjouissait :

" Il faut profiter du fait que l'on a un peu plus de repos que La Rochelle qui a joué dimanche à Londres mais on a beaucoup de boulot à faire avec des joueurs qui reviennent de blessures et de repos. Cela fait plaisir de voir autant de monde à l'entraînement. "

Car après les centres Rey et Lonca, l'ailier Blair Connor, les Girondins récupèrent leurs internationaux, Loan Goujon, Jefferson Poirot, Clément Maynadier, Nans Ducuing mais pas Baptiste Serin qui attendra une semaine de plus pour jouer. D'autres qui ont beaucoup joué comme Diaby et Cobilas ont retrouvé Moga avec envie. Et d'autres mis au repos frétillent déjà d'envie. Bref, L'Union pourra compter sur des gars pour qui justement affronter La Rochelle est un cadeau : un derby qu'apprécie Jefferson Poirot :

" J'aime ces situations où c'est un peu le feu autour. "

On espère plus de 35000 personnes au Matmut Atlantique pour cette confrontation majeure pour l'UBB, un peu moins pour La Rochelle. Finalement, ce Père Noël a la classe en proposant aux amateurs de rugby bordelais, un match de cette envergure. Un cadeau en forme de défi majeur.