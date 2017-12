U Arena : une première à ne pas louper pour le Racing 92

Un événement en chasse un autre au Racing 92. Après le dernier match de Top 14 à Colombes, auréolé d’un succès probant contre Montpellier (26-0), après le dernier tout court à Yves-du-Manoir samedi dernier contre Castres, sans la manière mais avec la victoire et le bonus offensif (29-7), voilà la grande première à la U Arena qui se profile à l’horizon des Ciel et Blanc. Un autre moment d’histoire auquel joueurs et staff inscriront leur nom pour la postérité.

"On est tous conscient qu’on n’a pas le droit de passer à côté, martèle le capitaine Dimitri Szarzewski. On doit sortir de ce match avec la victoire. On sait qu’il y a énormément d’attente autour de ce rendez-vous et nous devrons être à la hauteur". Une attente à la hauteur du temps qu’il a fallu au président du Racing 92 Jacky Lorenzetti pour voir naître sa belle salle de spectacle, la plus grande d’Europe, et tous les fantasmes et les interrogations qui entourent ce premier stade de rugby indoor.

" Si les gens se régalent, ils seront tentés de revenir "

En plus des résultats, Laurent Labit et Laurent Travers ont dans leur cahier des charges une mission supplémentaire par rapport à leurs homologues, celle de faire bien jouer leur équipe pour attirer du public et garnir cette enceinte de 30000 places. On jure dans les bureaux du Plessis-Robinson qu’elle sera à guichets fermés vendredi contre le Stade toulousain. Peut-être le club le plus suivi de France, et donc susceptible de ramener plus de monde que Pau ou Montpellier. Mais passé l’effet de la nouveauté, qu’en sera-t-il par la suite ? Les "On se fait chier, on se fait chier" et autres "Remboursez, remboursez" de France – Japon ont donné une indication sur l’exigence d’un nouveau public plus spectateur que supporter, d’où la nécessité de frapper fort d’entrée.

"Si les gens se régalent, ils seront tentés de revenir, assure Laurent Labit. Et quand on voit que la billetterie marche déjà fort pour Clermont, qu’on reçoit derrière une équipe du Munster dont les supporters se déplacent toujours en nombre, et qu’en février viendra La Rochelle… si on fait ce qu’il faut sur le terrain, peut-être que la salle sera plus remplie et plus souvent que ce qu’on dit".

" Toulouse prépare ce match depuis trois semaines "

De là à imaginer que les pragmatiques de Colombes se mueront d’un coup d’un seul en All Sky and White de Nanterre, le pas est encore grand et nul doute qu’on se satisfera quoiqu’il arrive d’une victoire côté Racing. Surtout face à un concurrent direct pour les phases finales qui les talonne. Un succès installerait les Franciliens à la troisième place, un faux-pas pourrait les éjecter du top 6, ce qui ternirait fortement le bilan à mi-saison. Et face à eux, un adversaire frais après deux semaines d’une petite coupe d’Europe qu’il ne joue pas à fond : "En regardant les compositions d’équipe de Toulouse en Challenge Cup, on voit qu’ils préparent ce match depuis trois semaines. L’encadrement et les joueurs ont envie que, pour l’histoire, cela reste un grand match et une belle fête pour nous, mais il ne faudra pas se laisser griser par l’enjeu et partir à l’abordage face à une équipe qui a eu tout le temps de nous étudier". L’histoire ne retiendra après tout que le vainqueur.