U Arena : du positif à tous les étages

Et si Jacky Lorenzetti avait dit vrai ? Si, comme il l’a toujours soutenu, sa belle U Arena, "mieux située, mieux desservie et révolutionnaire", avait bien cette capacité incroyable de doper l’affluence si souvent raillée de Colombes ? Si le toit fermé et la soft grass pouvaient en effet offrir au Racing 92 une autre corde à son arc, fait dans le traditionnel triptyque bonne défense bonne conquête bon buteur cher au Top 14 ? Sur ces points clés, les premiers matchs ont rendu un verdict largement favorable.

Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92 - décembre 2016Icon Sport

La billetterie, d’abord, où pour la première représentation des Franciliens à Nanterre, contre le Stade toulousain (23-19), le "show" s’est joué à guichets fermés. L’effet de la "première" passé, l’affluence a ensuite diminué sans pour autant connaître les très petits scores du vétuste Yves-du-Manoir, puisqu’elle a dépassé les 19000 âmes contre Clermont et les 16000 contre le Munster. Soit toujours plus que l’affluence maximale de l’ancien stade olympique. Le capitaine des Ciel et Blanc Dimitri Szarzewski s’en réjouit : "Le fait de voir plus de spectateurs nous galvanise. L’ambiance, l’atmosphère avant le match avec le son et la lumière, c’est autre chose que ce dont on avait l’habitude et cela nous permet de nous transcender". Une sensation qui se confirme en chiffres.

Dimitri Szarzewski (Racing 92) - décembre 2016Icon Sport

" Tous les voyants sont au vert "

Le Racing 92 a remporté ses trois premiers matchs à la U Arena, dont celui face à Clermont (58-6) qui est sa plus large victoire depuis sa remontée en Top 14 en 2009. Soit un match à 64 points, exactement comme celui du Munster (34-30), dimanche, qui s’est révélé bien plus serré et riche en rebondissements. En tout, la U Arena a été le théâtre de 170 points marqués (dont 115 par les Altoséquanais) et 17 essais (13 par le club des Hauts-de-Seine).

Sans éléments naturels qui limitent le jeu de mouvement comme le vent, la pluie ou la boue, le spectacle est, comme promis, au rendez-vous : "On est ravi de pouvoir jouer dans ces conditions, c’est incomparable avec Colombes, assure Dimitri Szarzewski. Les supporters répondent présent, nous aussi avec de bons résultats et ces débuts sont plus que positifs. L’ambiance y est fantastique, comme cela a encore été le cas dimanche contre le Munster. Le terrain aussi est très agréable. Bref tous les voyants sont au vert".

Samuel Ezeala (ASM Clermont) lors du match contre le Racing 92 le 07/01/2018Icon Sport

Tout comme sur le plan médical, où aucune blessure musculaire ou ligamentaire sérieuse n’a encore été enregistrée. Un constat à modérer toutefois avec le K.O effrayant du jeune clermontois Samuel Ezeala (18 ans) qui, en plus d’avoir glacé la France entière du rugby, a posé la question d’une dangerosité accrue sur ce terrain qui favorise la vitesse. Le seul coin d’ombre dans un premier mois d’exploitation quasi parfait.