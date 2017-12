U Arena : ce que les joueurs en pensent

Vendredi soir, ils étaient quatre à avoir déjà foulé la pelouse synthétique de la U Arena. Sous le maillot du XV de France, Antoine Dupont, Henry Chavancy, Teddy Thomas et Camille Chat avaient ainsi découvert au même moment, face au Japon, la salle de spectacle de Nanterre. Pour tous les autres, en revanche, l'expérience était totalement nouvelle. Verdict ? Toujours en rodage, l'enceinte des Hauts de Seine souffle le chaud et le froid. "C'est particuier, dit Yohan Maestri, le deuxième ligne du Stade toulousain. Quand on arrive, on se croirait dans un immense gymnase. C'est très beau, très chouette, mais il va vraiment falloir trouver des aérations supplémentaires. Quand le stade est plein, c'est un peu suffocant..."

U ArenaIcon Sport

Largement surpris par le choc thermique -il faisait 9 degrés dehors, 25 degrés à l'intérieur- les acteurs de cette rencontre ont donc quitté la Défense sur les rotules, tout à la fois marqués par la moiteur de la salle que par les chocs répétés d'un match acharné. Maestri poursuit: "Le revêtement est vraiment satisfaisant. Il permet de conserver des appuis forts et une vitesse évidente au jeu. Mais plus ça va vite et plus chocs sont importants, c'est certain..." Sur la pelouse de la U Arena, Tala Gray a donc laissé ses cotes, Carl Axtens son pif et Lucas Pointud une épaule. Des incidents de jeu, ni plus ni moins. Du rugby dans sa forme la plus pure. Les aléas d'un sport de combat, qu'on le veuille ou non...

De son côté, Laurent Labit expliquait après la rencontre : "Nous découvrons un nouvel univers et il y a désormais un grand nombre de choses à prendre en compte. Il nous faudra par exemple être plus vigilants autour des rucks : vendredi soir, nous avons en effet constaté que le ballon réagit différemment sur cette surface que sur de l'herbe. Contre Toulouse, nous avons ainsi été surpris sur de nombreux turn-over..."

Le reste ? Avec une température moins tropicale, il devrait se régler rapidement. "La transpiration et l'humidité rendent le ballon particulièrement glissant, poursuivait Labit en conférence de presse. Il ne faut pas aller chercher plus loin les nombreuses fautes de main ayant jalonné la rencontre. Mais là encore, nous nous adapterons". Le Racing 92, qui pour sa première dans sa "nouvelle maison" (Vakatawa) a fait le job sans pour autant irradier, jouera son prochain match à Nanterre le 7 janvier prochain, face à Clermont.