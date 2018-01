Toulouse : Marchand au sprint

Il y a des réveillons parfois plus agréables que d'autres. Quand on bat Toulon la veille du 31 décembre, au terme d’un match âpre mais terriblement intense physiquement, c’est le cas. Ce n’est pas Julien Marchand, le talonneur du Stade toulousain, qui dira le contraire : "Les fêtes ont été bonnes forcément. La victoire a fait du bien dans les têtes. On a tous profité de nos familles, de nos proches, et bu une petite coupe de champagne." Avant de retrouver les terrains d’entraînement d’Ernest-Wallon ce mardi. "Là, nous sommes encore en train de récupérer car le match a laissé quelques traces, nous confiait-il après cette première séance. On va monter en puissance au fur et à mesure de la semaine." Car un déplacement crucial attend les Stadistes, dimanche, à Pau. Actuellement calé à la cinquième place du Top 14, à égalité avec Toulon et Lyon, la troupe d’Ugo Mola va chercher à réaliser un gros coup avant l’intermède européen.

Julien Marchand (Stade Toulousain)Icon Sport

Surtout, depuis la défaite à domicile contre Castres il y a un mois, les Toulousains veulent rattraper ce faux pas par un succès à l’extérieur. Dès dimanche ? "Cela va être très dur de ramener une victoire de Pau, assure Marchand. Mais on va travailler en ce sens pour tenter de rivaliser avec cette équipe qui est vraiment solide chez elle. Elle est complète et possède une conquête assez propre. Ce sera un duel très engagé, on va essayer de s’accrocher mais nous sommes conscients de la difficulté qui nous attend."

" Les paroles de David sont précieuses "

A titre personnel, Julien Marchand pourrait enchaîner une troisième titularisation de rang en championnat. Ceci après avoir pourtant connu un début de saison gâché par une blessure à la main (fracture d’une métacarpe) qui l’a obligé à se faire opérer et à rater les premières journées. "Mentalement, cela a été dur à vivre, souffle-t-il. C’était frustrant car nous avions réalisé une grosse préparation physique, domaine sur lequel il y avait eu du changement l’été dernier (avec l’arrivée d’Alex Marco, N.D.L.R.). Quand on fait toute l’intersaison à fond et qu’on se blesse sur ce dernier match amical, ça fait rager. Je suis resté un mois et demi sans jouer et j’ai donc perdu un peu la forme que j’avais acquise." Il l’a pourtant retrouvée. "Je suis déjà content d’être revenu sur les terrains." Et de s’être imposé choix numéro un à son poste ces dernières semaines. "C’est le fruit aussi du collectif qui porte tout le monde. Franchement, chacun est sérieux mais la dynamique du groupe est capitale. J’espère que ça continuera à se passer comme ça tous les week-ends."

Surtout, Marchand, classé parmi les grands espoirs français au talon, a grandi et mûri. Au point de prendre une dimension nouvelle dans le vestiaire toulousain. "Je ne dirais pas que cela se joue sur sur la légitimité mais plus on prend d’âge, mieux on se sent dans le groupe, note-t-il. On commence à connaître les gens de plus en plus et ça se ressent." Qui plus est au sein d’un effectif rajeuni dont il a tout pour être rapidement l’un des tauliers. "Il y a toujours quelques anciens et ça fait du bien", sourit toutefois le joueur.

Parmi eux, David Roumieu débarqué en joker médical en août et qui apporte autant son vécu que sa bonne humeur : "Il est arrivé sans se prendre la tête, avec une mentalité irréprochable. Il se donne toujours à 100 %. Actuellement, il joue moins mais, aux entraînements ou quand il est 24e homme sur les déplacements, il a toujours des mots justes. Il ne se met jamais dans son coin. Il est de bon cœur avec l’équipe."

David Roumieu (Stade Toulousain)Icon Sport

Un exemple quand on évolue au même poste. "Vu son expérience, il a un petit conseil ou un encouragement avant chaque match pour moi, pour Cyril (Baille, N.D.L.R.) et Dorian (Aldegheri, N.D.L.R.), reprend-il. Par exemple, quand on évoque mes lancers à venir, il est le premier à me dire : "Si t’en loupes un, c’est pas grave, concentre-toi sur le suivant." Ses paroles sont précieuses."