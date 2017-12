Toulon – Oyonnax : Mayol en fête

Depuis la reprise du championnat, Mourad Boudjellal n'a de cesse de répéter que le RCT enchaîne les rencontres à des horaires peu avantageux. Et après les matchs du dimanche, c'est cette fois un match du 23 décembre, à 20h45 qui s'est mis en travers de la route du président toulonnais. Mais ne comptez pas sur l'homme fort du RCT pour se laisser dépasser l'événement. Pour remplir Mayol, Mourad Boudjellal a ainsi décidé de prendre le taureau par les cornes. En marge de la réception d'Oyonnax, les supporters se rendant à Mayol assisteront donc à un véritable show. Les festivités commenceront avant même l'arrivée des joueurs. En effet, alors que le soleil aura quitté le ciel toulonnais et que les supporters profiteront du début de soirée varoise, deux DJ animeront l'avant match. Le premier positionné à proximité du PUB RCT, sous la tribune Delandre ; le second sur le balcon du Palais Neptune, qui surplombera l'Avenue des légendes. Pendant que les deux disc-jokeys animeront la première partie de soirée de supporters, des personnages de Disney se baladeront sur le parvis de Mayol et accueilleront les sympathisants toulonnais. Ces derniers retrouveront d'ailleurs Mickey et ses amis dans les tribunes tout au long de la rencontre.

Mitchell, Laporte et les grands anciens au rendez-vous

Ensuite ? De la distribution de cadeaux par le Père Noël "accompagné de ses mères-Noël", au ballon de match emmené par des parachutistes des Commando Hubert -de pleine nuit, une première à Mayol-, en passant par le feu d'artifice qui clôturera la soirée, le RCT a fait les choses en grands. Par ailleurs, le club varois a également invité les supporters à se vêtir de pulls de Noël "Ridicool". Ces derniers auront l'occasion de publier leurs selfies sur les réseaux sociaux, accompagnés du #ridicoolRCT. Les plus réussis seront diffusés sur les écrans géants du stade. Mais le vrai cadeau de Noël offert aux supporters concernera évidemment les "grands anciens" du RCT (George Gregan, Victor Matfield, Jonny Wilkinson, etc.) qui devraient souhaiter de bonnes fêtes aux Toulonnais via les écrans géants du stade. Par ailleurs, il se murmure que Drew Mitchell et Bernard Laporte -avec sa casquette d'ancien manager du RCT, et non pas de Président de la Fédération- auraient laissés des messages pour le moins barrés. Le club toulonnais a donc fait en sorte que cette soirée précédant le réveillon de Noël dépasse le simple cadre du rugby. Pourtant, nul doute que les festivités n'auront de sens qu'en cas de match réussi de la part des Rouge et Noir. D'ailleurs, pour rappeler à ses joueurs l'importance de la rencontre et être sûr qu'ils ne se laissent pas dépasser par l'événement, Mourad Boudjellal a tenu à préciser jeudi que l'ambiance ne serait pas uniquement festive, et encore moins détendue ; du moins sur le pré. "C’est sérieux. Ils ont intérêt à gagner. Le feu d’artifice c’est seulement pour marquer la fin de l’année." Les joueurs sont prévenus.