Toulon, la force de l'habitude

Un air de déjà vu. Comme lors des deux dernières saisons, les toulonnais vont jouer leur avenir européen sur l'ultime journée des phases de poule. L'an passé, c'est un point de bonus défensif, arraché sur la pelouse des Saracens (10-3), qui avait permis de connaître un printemps européen. Dans une saison chaotique, le club Varois avait perdu face à ces mêmes anglais à Mayol (23-31), avant de tomber sur la pelouse... des Scarlets durant cette même phase de poule (22-21). En 2015-2016, pour la dernière saison de Laporte sur le banc, les toulonnais avaient connu une seule fois la défaite, mais avaient du se contenter d'une deuxième place, derrière les Wasps.

Un ticket arraché sur la pelouse de Bath. Des qualifications assurées sur le fil, mais qui ont poussé l'escouade de Mourad Boudjellal à disputer, à chaque fois, un quart à l'extérieur avec deux éliminations à la clé. Cette saison, dans une poule où la présence d'une équipe italienne pouvait présager d'une qualification plus aisée, la situation reste similaire. Leader de sa poule avec 18 points, le RCT se déplace cependant sur la pelouse des Scarlets avec toutes les cartes en main.

Mais sa position n'est pas pour autant tout confort. En cas de défaite, même un bonus défensif pourrait ne pas être suffisant pour finir dans les meilleurs seconds. Seule la victoire assurerait la première place et un éventuel quart à Mayol.

L'expérience, l'atout majeur ?

Mais en proie à des difficultés à l'extérieur depuis le début de la saison, avec seulement deux succès toutes compétitions confondues, les toulonnais devront s'employer face à une équipe galloise gonflée à bloc après sa victoire bonifiée face à Bath. Alors, l'expérience des années passées va-t-elle servir la cause toulonnaise ? "Le passé, c'est le passé", balayait le capitaine Mathieu Bastareaud, dimanche après-midi.

Des propos appuyés par une nouvel arrivé dans le groupe, Raphaël Lakafia. "On ne parle pas du passé. On se concentre sur ce qu'on doit faire pour se qualifier. Il faut écrire notre histoire et ne pas se baser sur ce qui a été fait avant". L'ancien du Stade Français reconnaît cependant que "l'expérience de certains va nous aider sur le terrain. Quand certains prennent la parole, on les écoute". S'il y a eu de nombreux départs et une vague d'arrivées, sur le banc ainsi que sur le terrain, des hommes forts, aguerris à ces matchs couperets sont toujours là.

Si le capitaine Bastareaud risque de manquer à l'appel, l'effectif toulonnais peut s'appuyer sur ses cadres. De retour en très grande forme, Guilhem Guirado ou encore Duane Vermeulen ont tout pour montrer la voie à leurs coéquipiers. Triples champions d'Europe, Jocelino Suta, Sébastien Tillous-Borde ou Juan Martin Fernandez Lobbe, connaissent ces rendez-vous et savent les appréhender. Ménagé face à Trévise, le double champion du monde Ma'a Nonu sera également un atout non négligeable.

Malgré des performances en dent de scie, le All Black a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. Il paraît que c'est à cela que l'on reconnaît les grands joueurs. Le retour en forme de Josua Tuisova n'est également pas négligeable. Tout comme la frustration de Chris Ashton, toujours sevré d'essai sur la scène européenne avec le RCT. Autant d'atouts pour Galthié et son staff afin de permettre au club triple champion d'Europe d'accéder aux quarts de finale pour la sixième année consécutive. L'inverse pourrait engendrer quelques vagues sur la Rade.