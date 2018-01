Toulon en rade à l'extérieur

Comme tout le monde à Toulon, Fabrice Landreau cherche la bonne solution pour permettre au RCT de briller loin de Mayol. Depuis le début de la saison, Toulon est allé arracher une seule victoire en déplacement en Top 14. C'était face au Stade Français lors de la 5e journée (15-19). Mais avec déjà une défaite à domicile (face au Racing), les Varois savent qu'ils devront signer au moins une autre performance en terres hostiles pour assurer leur place dans les six.

Fabrice LandreauIcon Sport

" On aimerait remporter plus de matches à l'extérieur. Mais pour cela, il faut être plus régulier, plus consistant "

"Parfois, on n'est pas loin. Comme à Bordeaux, où on mène avant de se faire reprendre ou à Castres où l'on est devant pendant une partie de la rencontre. Il manque un petit quelque chose pour que ça bascule. Mais on est tout de même l'équipe qui prend le plus de bonus", poursuit l’entraîneur des avants toulonnais. Vrai. Depuis le début de la saison, le RCT a pris six points de bonus chez ses adversaires. Un offensif (à Paris) et cinq défensifs. Au final, Toulon n'est rentré qu'une seule fois bredouille, lors de la 4e journée et le match à Montpellier.

Les chiffres et la réalité

Pas mal sur le plan comptable. Mais si les chiffres sauvent les apparences, la réalité du terrain est cependant plus préoccupante. A Castres, par exemple, sans un Urdapilleta à côté de ses crampons face aux poteaux, Toulon rentrait les poches vides. Le match à Agen n'a pas eu grand chose de rassurant et à Toulouse, lors de la dernière journée, le RCT a su se montrer certes efficace en défense mais a peiné à trouver du liant en phase offensive.

"Il y a un ensemble de petits détails qui font que ces matches nous échappent. Parfois c'est la discipline, d'autre fois on ne parvient pas à tenir le ballon et à être assez pragmatiques. On cherche toujours le match parfait, si on y arrive, on devrait s'imposer", espère François Trinh-Duc. "On a souvent des passages à vide, on n'a pas forcément d'explication. On doit encore se trouver en défense comme en attaque. On a eu beaucoup de déchets à Toulouse, par exemple. Malgré ça, on réussit tout de même à coller au score", enchérit Romain Taofifenua.

Romain Taofifenua (Toulon)Icon Sport

Pour attaquer 2018 et mettre à l'épreuve les bonnes résolutions, Toulon se déplace à Brive. Pas vraiment un cadeau, surtout avec les conditions annoncées. "Ils sortent d'une grosse performance contre Montpellier, ce sera un match d'hommes. Pour eux, c'est une rencontre importante pour le maintien s'ils arrivent à enchaîner une deuxième victoire. On est prévenu de ce qui nous attend. Contre Toulouse, on a été mis sur le reculoir, sans parvenir à sortir de notre camp. Il faudra inverser la tendance si on veut prendre la victoire à Brive", conclut Landreau. Une victoire, qui en plus d'assurer la place dans le top six avant la coupure, permettrait de gonfler le capital confiance avant la coupe d'Europe. Et notamment un déplacement chez les Scarlets qui s'annonce décisif.