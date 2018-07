Top 14 - Toulon : les recrues sont déjà lancées

Jeudi dernier, la bonne centaine de supporters toulonnais venus assister aux premiers pas en public de Patrice Collazo ont aussi pu faire connaissance avec la grande majorité des recrues estivales du RCT. Sur les huit arrivants, six étaient déjà en action : le demi de mêlée gallois Rhys Webb, le pilier gauche Sébastien Taofifenua, le troisième ligne Stéphane Onambélé, le deuxième ou troisième ligne sud-africain Jacques Potgieter et les ailiers Daniel Ikpefan et Filipo Nakosi. Si les internationaux du XV de France et de la sélection des moins de 20 ans reprendront plus tard, les joueurs en question vont disposer d'un mois et demi d'intersaison pour prendre leurs marques en rouge et noir.

Sebastien Taofifenua - BordeauxIcon Sport

Pour Rhys Webb et Jacques Potgieter, privés de compétitions depuis respectivement six et neuf mois, ce rendez-vous était attendu avec impatience. "J'aime mon job", a tweeté, le premier jour, le Gallois, très enthousiaste à l'idée de démarrer ce nouveau challenge après avoir passé le début d'année à soigner un genou. L'international à l'impressionnante carrure est d'ailleurs apparu très affûté à Berg. Il s'est montré particulièrement actif au cours des jeux avec ballon et rapide lors des ateliers de course.

" Webb s'est donné les moyens d'être prêt "

Tout sauf une surprise pour Patrice Collazo, heureux de pouvoir compter sur un tel professionnel : "Rhys Webb ? Il s’est déjà très bien adapté, même au soleil d’ailleurs puisqu’il est déjà bien bronzé. Il s’est donné les moyens d’arriver prêt. Mais quand on est un joueur de dimension internationale, c’est la base. Il fait déjà des efforts pour parler français et il est très impliqué lors des entraînements. Quand on a cette expérience-là, on se donne les moyens et on se créé les conditions de la réussite".

Top 14 - Patrice Collazo (Toulon)Midi Olympique

Sébastien Taofifenua se voit confronter à ce même impératif. Le pilier gauche aurait dû reprendre plus tard mais a vu son agenda être remanié : "J’ai voulu qu’il reprenne en même temps que le groupe car il n’a pas beaucoup joué la saison dernière et il n’a pas beaucoup joué avec l’équipe de France ni avec les Barbarians, explique le manager. Il aura une semaine de vacances la semaine prochaine. Mais c’était important qu’il reprenne avec le groupe, il était content d’ailleurs".

Julian Savea (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Pour voir les deux têtes d'affiche du recrutement varois à l'oeuvre, les supporters devront encore patienter : Liam Messam et Julian Savea, actuellement concernés par le Super Rugby, débarqueront courant août, probablement juste avant la reprise du championnat : "Julian Savea, il faut le regarder à la télé pour voir ses caractéristiques. On va accueillir un joueur en pleine possession de ses moyens et il va vouloir justifier sa réputation. Il va apporter une plus-value à l’équipe". D'ici son arrivée, le RCT version 2018 aura déjà bien pris forme.