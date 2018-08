Top 14 - Patrice Collazo : "Comme les joueurs, je dois prendre mes marques"

Rugbyrama : Même si ça reste un match amical, que retenez-vous de cette rencontre ?

Patrice Collazo : Ce n'est pas qu'un match amical, mais un match avant tout. Il faut le préparer, créer les conditions... On avait demandé aux joueurs d'être présents sur l'attitude et l'investissement. Ils l'ont fait, sur la première période mais aussi la deuxième lorsque l'on a été dans le dur. Avant de parler de rugby, on parle état d'esprit. Sans ça, pas la peine d'évoquer un plan de jeu. Les joueurs ont fait les choses dans l'ordre. Il y a eu des moments intéressants, même si l'on a très peu travaillé les systèmes. Les joueurs ont mis l'investissement et l'intensité qu'il fallait ce soir.

En seconde période avez-vous ressenti un coup de moins bien de vos joueur ?

P. C. : On sort de quatre semaines de préparation, le Stade-Français en avait deux de plus, avec également un match amical dans les jambes. Ils étaient en avance sur nous. On a fait dix minutes de contact dans les boucliers dans la semaine, mais on ne s'était pas encore rentré dedans. C'est normal d'être émoussés, mais on a été présent dans les contacts, les duels, collectivement et individuellement.

Vos joueurs ont-ils répondu à vos attentes ?

P. C. : Ce soir, ils ont répondu aux attentes, mais le week-end prochain il y aura d'autres exigences face à une autre équipe (Clermont) de très haut qui sort d'une saison compliquée et va vouloir se donner les moyens de bien démarrer cette année. Il faudra faire plus la semaine prochaine et aller au-delà lors de la première journée.

" C'était notre première séance de mêlées "

Le Stade-Français a semblé plus à l'aise en mêlée dans ce match. C'est un axe de travail pour la semaine qui vient ?

P. C. : Ils ont eu l'ascendant en milieu de seconde période, mais c'est tout. En première période, il y en a deux de tournées, où nous sommes sanctionnés, mais comme nous tous, M. Chalon a besoin de se mettre en jambe. On n'a pas été chahuté. On a été pris à 5m sur l'essai de pénalité, mais nous n'avons pas fait de séance de mêlées. Juan entraîne la touche, on a fait des touches... Ce soir, c'était la première séance de mêlées. On va commencer dès cette semaine en revanche.

Top 14 - Patrice Collazo (Toulon)Midi Olympique

Sur quels aspects allez-vous également insister ?

P. C. : On va retravailler la défense et la discipline. On n'a pas su s'adapter à l'arbitrage. En première période, on a été consistant en défense, en défendant bien la ligne, mais en seconde on a pris des essais facilement. Même si après on a marqué derrière, car on avait envie de faire bien, on prend deux essais, deux essais de trop.

" ça fait drôle de jouer à Mayol "

Vous avez lancé beaucoup de jeunes sur cette rencontre. Comment les percevez-vous ?

P. C. : Les jeunes doivent voir l'intensité qu'il y a dans un match face à une équipe de Top 14. Ils avaient besoin de valider leur préparation et ils vont continuer de travailler. Beaucoup on connu leur première préparation physique à ce niveau. J'ai vu des choses intéressantes, les jeunes ont été au niveau de l'équipe.

Personnellement, il s'agissait de votre première à Mayol comme coach du RCT. Comment avez-vous vécu cela ?

P. C. : Le plus important ça reste l'équipe et le fait que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Si c'est le cas, ils en donneront. A un moment, j'ai senti l'équipe s'investir et le public a répondu. Pour moi, comme tout premier match dans un nouveau club, c'est important, mais le fin du fin c'est le Top 14 et la constance à avoir. Après, bien entendu, ça fait drôle de jouer ici. On change de couleur, habituellement, je venais de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qu'il faut s’approprier. On est venu une fois s’entraîner à Mayol, comme les joueurs je dois prendre mes marques. Et vite.