Top 14 - Montpellier - Castres ouvrent le bal... Les enseignements du calendrier

Le choc des finalistes

On prend les mêmes et on recommence. Pour démarrer la saison du bon pied et nous ramener à nos bons souvenirs de ce 2 juin au Stade de France, la première journée nous offre un remake de cette finale si particulière. Revanchards, les Montpelliérains le seront évidemment, quant aux champions de France en titre, la couronne pèsera certainement lourd sur leurs épaules.

Dure rentrée pour les petits

Ils ont déjà repris l’entraînement et se préparent à rentrer dans l’arène. Peut-on dire de ses cadets qu’ils sont jeunes et insouciant ? Rien n’est moins sûr. Pour sa première journée en Top 14 Perpignan recevra le Stade Français, deuxième club le plus titré, et Grenoble se déplacera sur les terres des Maritimes. Un premier test qui devrait mettre les points sur les i, les deux clubs promus se retrouveront comme au bon vieux temps de la Pro D2, pour la 5e et la 20e journée.

Une trêve de Noël, mais pas à Noël

Chaque année la question des réveillons est bien sûr le centre de toutes les attentions, du moins de celles des joueurs. Et pour ne pas revenir sur l’affront de la saison 2016-2017, qui avait privé les joueurs d’un réveillon et d’un Nouvel An digne de ce nom. Cette année la Ligue n’a pas oublié d’accorder deux week-ends de repos aux joueurs, mais début décembre. La trêve de Noël s’étendra du 3 et le 17 décembre 2018, la reprise de la 12e journée sera donc le samedi 22 décembre, une chance que Noël tombe un mardi et le Nouvel An un mardi.

Thomas Ramos (Stade toulousain)Icon Sport

Toulouse s’exporte pour deux semaines

En effet le Stade Toulousain ne jouera pas à domicile avant le 8 septembre, date à laquelle l’équipe recevra La Rochelle. La raison ? La pelouse d’Ernest Wallon, qui ne pourra pas accueillir de rencontre lors de la première et de la deuxième journée. Du côté de la ville rose il faudra donc voyager jusqu’à Lyon et Grenoble pour suivre le lancement de la saison, et par souci d’équité, les hommes d’Ugo Mola recevront à 4 reprises en 5 journées entre le 8 septembre et le 6 octobre.