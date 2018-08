Top 14 – Lyon, déjà une belle impression

Ils étaient nombreux à avoir souligné l’efficacité et la qualité du stage effectué mi-juillet à Tignes, et la première prestation livrée par les Lyonnais conforte ce discours. Avec neuf essais passés aux Oyonnaxiens, ce fut un premier festival offensif encourageant. "Il y a eu des choses intéressantes. Nous avons bien travaillé pendant quatre semaines et c’était l’occasion de le prouver", confie l’entraineur des avants Karim Ghezal sur le site du club.

"Souvent, les matches de reprise sont un peu brouillon, et là il y a de très bonnes choses à retenir dans tous les registres. C’est une super base de travail pour la suite", poursuit-il. En effet, l’on a vu un cinq de devant mobile, une troisième ligne décisive et fidèle à sa réputation, plusieurs charnières complémentaires et des trois-quarts intéressants dans les registres de la provocation et de la finition, tout en s’appuyant sur une conquête propre.

Des recrues déjà intégrées au collectif

L’une des meilleures manières d’illustrer cette bonne copie, c’est le fait d’avoir vu plusieurs recrues déjà en jambes et dans le tempo d’un collectif qui n’a pas tant évolué à l’intersaison. Ce qui permet d’aller plus vite. S’il faudra attendre pour voir Ngatai qui vient de terminer le Super Rugby et Nakaitaci encore convalescent, Chaume, Maurouard, Sobela, Goujon, Doussain et Wisniewski ont porté pour la première fois leur nouveau maillot. Certains avaient les dents longues et l’envie de chasser la frustration de leur dernière saison.

Jonathan Wisniewski en est le parfait exemple, après une saison à seulement sept matches avec le RCT. Déjà dans les bons coups, propre dans sa gestion et dans ses transformations, il a montré qu’il était un prétendant plus que sérieux pour une place de titulaire à l’ouverture. Idem pour Loann Goujon en troisième ligne, déjà un essai et des automatismes quand on sait que la concurrence sera également rude à son poste. "On a été super bien intégrés et on arrive déjà à se trouver un petit peu, c’est important", lance d’ailleurs l’ancien de l’UBB.

Confirmer cette montée en puissance

Avec humilité mais détermination, c’est ainsi que Lyon affirme ses ambitions. Néanmoins, l’on comprend bien qu’il veut faire au moins aussi bien que sa récente place de demi-finaliste et Pierre Mignoni met ainsi de suite la pression sur son groupe car le défi s’annonce relevé. "Il nous a mis des objectifs et nous a toujours dit que ce premier match serait important pour notre début de saison. On a eu quatre semaines dures, surtout physiquement, donc on était prêt", glisse Jérémy Maurouard, arrivé du Stade rochelais.

Si le LOU étudie encore l’hypothèse d’organiser un troisième match amical avant de recevoir Toulouse pour l’entame du championnat, la tendance actuelle est à deux ce qui explique aussi ce niveau d’intensité assez élevé dans la préparation. Il y a peut-être moins de place pour les jeunes pour de suite de l’efficacité, alors que ce profil un second test contre Grenoble (le 10 aout à Valence, ndlr). "Ce sera un match face à une équipe de Top 14 et l’on va essayer de nouvelles choses pour monter en puissance", conclut Karim Ghezal.