Top 14 - La charnière lyonnaise… six prétendants pour deux places

Après les départs à la retraite de Frédéric Michalak et au Japon de Mike Harris, ajoutés au prêt de Léo Berdeu à Agen et la non conservation de Piero Dominguez qui a rebondi à Rovigo, le LOU a remplacé ces éléments par Jean-Marc Doussain (Toulouse) et Jonathan Wisniewski (Toulon). Pour autant, ce réajustement de l’effectif pourrait redistribuer les cartes au sein d’une charnière où la concurrence sera très certainement plus marquée, malgré la présence d’une paire composée de Baptiste Couilloud et Lionel Beauxis, qui s’est retrouvée avec un statut de duo international. Les cartes pourraient être redistribuées.

Vidéo - Un recrutement audacieux pour le LOU 01:34

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Jonathan Pélissié, Quentin Delord

L’on y voit peut-être un peu plus clair à la mêlée dans le sens où Baptiste Couilloud incarne plus que jamais le présent et l’avenir. Joueur le plus titularisé (18) la saison passée à ce poste, la logique voudrait qu’il soit en haut de la hiérarchie. Néo-international, le joueur de 21 ans est dans une très bonne dynamique et incarne cette jeune garde lyonnaise qui veut s’affirmer au plus haut niveau. Cette saison sera celle de la confirmation, après une saison à dix essais, pour un jeune légèrement revanchard après avoir manqué la tournée néo-zélandaise en raison d’une cheville douloureuse. Et confirmer est souvent plus compliqué.

Baptiste Couilloud (Lyon)Icon Sport

D’autant que Jonathan Pélissié aura son mot à dire car il est celui qui a été le plus utilisé (25) à la mêlée. Sa blessure aux ligaments croisés en mars 2017 est derrière lui, et ses prestations de fin de saison confirment qu’il aura fallu un an à l’ex-Toulonnais pour retrouver son niveau. Après des débuts poussifs, il a su trouver ses marques et se montrer décisif sur des rendez-vous capitaux, lorsqu’il a fallu tenir la baraque en l’absence d’internationaux. Quant au jeune Quentin Delord (1 apparition), l’ancien Briviste devrait pouvoir pointer le bout de son nez en grappillant des minutes en préparation et lorsqu’il s’agira de faire tourner.

Jonathan Pélissié (LOU)Icon Sport

Demis d’ouverture : Lionel Beauxis, Jean-Marc Doussain, Jonathan Wisniewski

Si Lionel Beauxis a clairement retrouvé une seconde jeunesse dans le Rhône, la question est maintenant de savoir s’il va pouvoir enchainer. Buteur régulier et rouage essentiel dans le collectif du LOU (19 matches) la saison écoulée, il doit pouvoir trouver en Jonathan Wisniewski un concurrent au profil similaire, lui permettant de souffler quand cela sera nécessaire. Justement, les deux hommes s’apprécient et la concurrence promet d’être saine. Si la logique serait de dire que Beauxis part dans la peau d’un titulaire, c’est seulement car Wisniewski sort d’une saison quasi blanche au RCT (7 matches) et devra retrouver le rythme.

Lionel Beauxis (Lyon LOU)Icon Sport

Sauf qu’ils ne seront pas deux mais trois à ce poste d’ouvreur, avec l’arrivée de Jean-Marc Doussain, lui qui a autant joué à la mêlée qu’à l’ouverture lors de sa dernière saison au Stade toulousain. Autant un avantage qu’un inconvénient finalement, d’autant que cela ne devrait pas trop changer à Lyon. Doussain apparait comme un vrai couteau-suisse, comme pouvait l’être un certain Frédéric Michalak avant lui, tandis qu’il figure bien dans la liste des "10" au sein de l’effectif des Gones. Sa polyvalence offrira des solutions différentes dans le jeu, au même titre que son gabarit unique à ce poste, au sein de cette formation rhodanienne.