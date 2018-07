Top 14 - Jonathan Wisniewski : "Lyon est un contexte qui me permet de me régaler"

Rugbyrama : Vous avez pu rencontrer une première fois les supporters lyonnais à l’occasion d’une soirée, une manière de conforter que le choix de venir à Lyon était le bon ?

Jonathan Wisniewski : J’en suis persuadé. Il y a beaucoup de choses en dehors du terrain qui m’ont donné envie de venir dans ce club. Que ce soit le discours de Pierre (Mignoni) ou les échos très positifs que j’ai eu sur le groupe qui vivait super bien. Je suis quelqu’un qui accorde beaucoup d’importance à l’aventure humaine. Ce club a une image très saine, qui travaille bien depuis quelques années. La progression aussi rapide n’est pas le fruit d’un hasard, tout est bien fait et j’avais vraiment envie de prendre part à ce projet.

Quel a été justement le discours de Pierre Mignoni pour vous convaincre ?

J.W. : Honnêtement, juste des mots vrais. Pierre est quelqu’un de très sincère, très droit et très juste, qui met beaucoup de rigueur et d’exigence. Son discours a été très clair à mon égard et j’avais vraiment envie de me relancer après Toulon. L’an dernier, en quittant Grenoble, j’avais failli venir ici. Toulon avait un peu d’avance et Mike Ford avait été très insistant pour ma venue. Comme j’avais dit à Pierre, à cet âge-là, ce dernier défi était dur à refuser. Mike Ford comptait vraiment sur ma venue. Après il y a eu pas mal de changements qui ont fait que… on ne refait pas le passé. Ça a été une année qui m’a beaucoup aidé à Toulon. Aujourd’hui je suis heureux d’arriver à Lyon. Je sais que pour m’épanouir, j’ai besoin d’être dans un contexte stable, sain, où l’humain a une grande part de responsabilité.

Pierre Mignoni (Lyon LOU)Icon Sport

Y-a-t-il une pointe de regret après ce passage toulonnais ?

J.W. : Non. Je n’ai jamais de regret dans la vie. Ce que je fais, au moment où je prends la décision, je considère toujours que c’est le meilleur choix pour moi. Après ça me donne des leçons et ça me permet d’apprendre. Je m’inspire beaucoup d’une phrase de Nelson Mandela qui dit : dans la vie je ne perds jamais, je gagne ou j’apprends. L’an dernier je n’ai pas perdu, j’ai beaucoup appris sur moi-même et je sais que pour être épanoui, je dois être dans une aventure humaine et avoir un rôle dans un groupe. L’an dernier, je ne me suis malheureusement pas senti épanoui. Lyon est un contexte qui me permet de me régaler.

Au LOU, vous allez être en concurrence avec Lionel Beauxis

J.W. : Je n’ai pas de prétention parce que je sais qu’il y a Lionel (Beauxis) qui a fait une super saison l’an dernier. J’ai beaucoup de respect par rapport à ça. C’est le meilleur exemple de joueur qui s’est relancé en sortant de Bordeaux où il avait eu des moments difficiles. Je m’inspire de ça. À 20 ans, vous avez une concurrence et vous voulez détruire tout le monde. À 30 ans, vous avez plus envie de construire ensemble et je sais qu’il y a du respect mutuel avec Lionel. On a envie, à chaque fois que l’on sera sur le terrain, d’apporter le meilleur. Il est clair que l’on sera dans une concurrence où quand l’un aura un petit coup de moins bien, l’autre l’aidera pour que ça puisse être bénéfique à l’équipe.

Lionel Beauxis (Lyon LOU)Icon Sport

" L’ambition, il y en a énormément mais il y a beaucoup d’humilité et pas d’arrogance. "

C’est de l’extérieur que vous avez vu Lyon briller la saison dernière. Était-ce une surprise ?

J.W. : Je connaissais des joueurs à l’intérieur comme Xavier Mignot, Richard Choirat ou Virgile Lacombe. Quand j’entendais comment ils vivaient et bossaient, ce n’était pas surprenant. Ça se sentait qu’il y avait une vraie bande de potes qui était prête à aller au bout du monde les uns pour les autres. On l’a vu avec Castres, il ne suffit pas d’être l’équipe la plus armée pour être Champion de France. Pour le Brennus, il faut une âme, un truc et une histoire en plus. Je pense que les valeurs que cultivent Pierre sont les bonnes pour demain réussir à faire de belles choses avec ce club. Il n’y a pas de prétention ni d’arrogance, juste l’envie de faire une bonne saison et de continuer à progresser.

Cette équipe va être forcément plus attendue, car elle a un nouveau statut.

J.W. : Lorsque vous êtes demi-finaliste, il n’y a plus l’effet de surprise et le championnat s’est renforcé, il est de plus en plus dur. De bons joueurs sont arrivés cet été pour amener un petit plus à cette équipe, tout en espérant que l’expérience qu’a pu emmagasiner le groupe sera un plus. Ce club a vécu une période euphorique puis une période de trou, et ils ont su se battre pour aller chercher une qualification. Quand vous passez par toutes ces émotions durant une saison, vous êtes armé pour la suite.

On a l’impression que le LOU ne se refuse rien cette année ?

J.W. : Je ne crois pas que l’on puisse se refuser quoi que ce soit. De là à annoncer quoi que ce soit, ce n’est pas possible. On peut très bien finir huitième… Dix équipes peuvent être dans les six et trois ou quatre vont se battre en bas. On a de l’ambition et l’envie de faire une belle saison, de revivre ce qu’a vécu ce groupe et d’apporter un peu plus. L’ambition, il y en a énormément mais il y a beaucoup d’humilité et pas d’arrogance.

Et il va falloir en plus jouer la Coupe d’Europe.

J.W. : C’est une super chose, avec l’une des poules les plus relevées. Ça va permettre de voir où l’on en est face au top niveau européen. Quand vous prenez les Saracens, c’est une grande partie de l’équipe d’Angleterre. Ça nous permettra de se jauger et de se tester.