Teague, nouveau manager de l'UBB

Une surprise, car Rory Teague ne possédait aucune expérience antérieure en club à ce poste. Ancien ouvreur de Gloucester, sa ville natale et de Bristol, il rejoint la France et la Pro D2 de 2007 à 2011 à Limoges, Tarbes, Aurillac et Grenoble. À 25 ans, il choisit la carrière d'entraîneur avec des expériences aux Wasps et aux Saracens. Rory Teague a surtout été entraîneur des arrières des moins de 20 ans anglais et s'est occupé en 2016 des skills de l'équipe d'Angleterre sous les ordres du manager Eddie Jones, chargé plus particulièrement de la technique individuelle. C'est donc un très jeune manager, 32 ans, sans expérience du top 14, à part ces 6 premiers mois à l'Union qui prend la tête du club girondin.

Rory Teague (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Sa connaissance du haut-niveau avec la meilleure équipe européenne, a certainement constitué un atout. L'Anglais est lié depuis cette année, à l'UBB pour 3 ans. Il sera donc à la tête d'un staff composé de l'Irlandais Jérémy Davidson, 43 ans, entraîneur des avants qu'il côtoie depuis juin dernier, Joe Worsley plus ancien entraîneur au club chargé de la défense, Heini Adams chargé des skills des demis de mêlée et de Jean-Baptiste Poux, à la fois joueur et conseiller pour la mêlée. En recourant à un membre du staff, Laurent Marti a choisi la solution la plus sage, celle de la continuité dans le jeu Bordelo-béglais.

Avec Rory Teague, l'Union poursuit ainsi son projet de jeu, basé à la fois sur plus de précision et d'intensité. Déjà chargé du mouvement général et du jeu de ligne des lignes arrières, Rory Teague est exigeant, précis et n'ayant pas peur de lancer dans le grand bain de jeunes joueurs, conformément à ce que désirait le président Marti en début de saison. On a ainsi pu découvrir en 6 mois à l'arrière, Matthieu Jalibert, Pablo Uberti, ou Geoffrey Cros, tous anciens international U19 ou U20. Cette nomination interne clôt l'épisode « départ de Jacques Brunel » ouvert début décembre. Durant ce long mois, l'UBB et son ancien manager se sont retrouvés sous le feu des projecteurs. C'est désormais, sur le plan sportif que l'UBB sera scruté avec, dés samedi, la réception du LOU à Chaban-Delmas.