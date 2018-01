Tauleigne "on a joué intelligemment"

" On a essayé de rester le plus propre et de rester dans le jeu. On a essayé de ne pas gâcher des ballons, de ne pas avoir trop de déchets. Cela a été compliqué parce que le temps ne s'y prêtait pas trop : ballon glissant, terrain de m... On ne voulait pas repartir dans les mêmes travers que la semaine dernière où on s'était perdu le match un peu tout seul. Là, on a joué intelligemment et c'est cela qui nous a permis de gagner le match au final. "

C'est une victoire que vous avez su construire en étant patient ?

Marco Tauleigne : Il en a fallu de la patience. Je pense que les gens se sont ennuyés en première mi-temps. Nous aussi sur le terrain, c'était un match un peu chiant. Avec les conditions, il fallait avoir la patience et on a su la garder et rester dans les clous.

C'est un match que vous auriez pu perdre l'an dernier ?

M. T. : C'est particulier, car avec l'UBB, on peut se gagner des matchs facilement comme les perdre aussi facilement. Peut-être que la semaine prochaine, on va perdre un match que l'on aurait dû gagner mille fois comme on a l'habitude de faire. Je ne sais pas si on peut comparer à un match de la saison précédente. On aimerait être très régulier, mais parfois on passe un peu à travers.

Votre essai est le tournant du match ?

M. T. : Cela se joue à 3 fois rien au final et une fois que l'on marque l'essai, on creuse le trou, on prend de l'avance. Cela devenait plus dur pour eux, car c'était un match du genre "qui allait plier en premier". On avait l'avantage des points, mais si on avait pris un essai derrière, le match aurait pu basculer totalement.

Vous avez présenté deux visages en conquête : bon en mêlée et fébrile en touche ?

M. T. : On a eu beaucoup de mal parce qu'ils nous ont posé beaucoup de soucis. Ils étaient pratiquement sur tous nos contres. Sur nos ballons, ils nous ont ennuyés au sol, où on a perdu pas mal de ballons. Après, en mêlée, cela a été plutôt propre en première mi-temps. Après, ce sont eux qui ont rectifiés le tir en seconde période. En défense, on a été courageux dans l'engagement. On n'a pas baissé la tête.