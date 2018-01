Taofifenua : "On prend ce dernier face-à-face très à cœur"

Quatre ans après leur départ de l'USAP, les frères Taofifenua (Romain et Sébastien) s'offriront un dernier face-à-face, avant que le pilier gauche ne rejoigne Toulon la saison prochaine. Une dernière chargée d'émotion.

Ils se sont chamaillés, chambrés, ont partagé des joies, des peines, se sont quittés, mais jamais ils n'ont cessé de s'aimer. Quand on parle de Sébastien à Romain, sa réaction est marquée de sincérité et, d'aussi loin qu'il se souvienne, ils ont toujours été "hyper proches".

Sébastien Taofifénua (Bordeaux-Bègles)AFP

La meilleure preuve ? "On s'est appelé en début de semaine... Remarquez, comme on s'appelle tous les jours, ce n'est pas très original", s'amuse le deuxième ligne international. A l'évocation de cette dernière confrontation si tant est que l'UBB et Toulon ne se croisent pas en phases finales l'international tricolore poursuit : "Pour être très honnête, je suis content que ce soit notre dernière confrontation. […] Parce qu'il fait mal à l'impact ? Déjà (rires) ! Non mais c'est surtout que je préfère le savoir à mes côtés. Nous nous sommes affrontés plusieurs fois depuis notre départ de l'USAP à l'été 2014, ça suffit ! Il nous tardait d'y mettre rapidement un terme. Nous sommes tous deux conscients que les carrières sont courtes. Je vais avoir 28 ans en septembre, je serai donc plus vers la fin que le début. Il était donc important pour nous de défendre à nouveau les mêmes couleurs."

Important ? Et plus encore, puisque les deux joueurs s'étaient promis de jouer à nouveau ensemble. Or, comme l'ainé, Romain, n'a jamais envisagé de quitter la rade, son cadet a sauté sur l'opportunité de rejoindre Toulon, lorsqu'elle s'est présentée. "Il connaît très bien Kéké (ndlr Chiocci), José (Suta) et surtout Guilhem (Guirado), qu'il a connu à l'USAP. Je pense donc que Toulon était le meilleur compromis : il connaît du monde, va retrouver le soleil et son frère, que pouvait-il chercher de plus ?".

" Celui qui perdra cette der' risque de se faire chambrer... "

Mais s'il leur tarde de se retrouver la saison prochaine, les deux frangins ne comptent pas galvauder ce dernier rendez-vous. Plus qu'un match entre deux concurrents au Top6, il s'agit avant-tout d'une question de suprématie familiale. "On prend ce dernier face-à-face très à cœur. Aucun de nous deux ne compte s'incliner, car la défaite serait terrible. Celui qui perdra cette der' risque de se faire chambrer un moment. D'ailleurs, il m'envoie tous les jours des fausses compos, des faux-blessés. Il fait de l'intox tant qu'il en a la possibilité, ça l'amuse." Sauf s'ils se recroisent en phases finales, c'est donc la dernière fois avant plusieurs années (ou peut-être à jamais, s'ils décident de poursuivre leur carrière dans le même club) que les frères Taofifenua seront opposés sur un terrain.

Sebastien TaofifenuaIcon Sport

Ensuite, c'est sous le maillot du RCT que les deux frangins (et meilleurs amis) évolueront. Une collaboration qui, comme le répète Romain Taofifenua, va leur apporter "un supplément d'âme". En revanche, samedi, le deuxième ligne l'affirme : s'ils n'en seront pas moins frère, ils ne se feront aucun cadeau... le temps d'une dernier face-à-face.

