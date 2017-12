Stanley : "Je suis quelqu'un de fier et j'aime gagner !"

Rugbyrama : Ce match contre Clermont samedi est-ce un rendez-vous charnière ?

Benson Stanley : Charnière je ne sais pas. En revanche, c'est un match important car nous avons besoin de points. Si on gagne, on peut faire le plein de confiance et basculer dans une spirale positive. Or, jusqu'à présent nous avons des résultats en dents de scie et nous n'avons pas trouvé le bon rythme. C'est un manque de confiance.

Comment s'annoncent ces retrouvailles avec vos anciens partenaires ?

B.S. : Après cinq saisons passées à Clermont, c'est vrai que j'y compte beaucoup d'amis. Je suis ravi de les retrouver sur le terrain même si je suis conscient qu'ils ne me feront pas le moindre cadeau. Moi non plus, car je suis quelqu'un de fier et j'aime gagner. La tâche ne s’annonce pas simple car Clermont va nous proposer un gros défi d'autant que leurs prestations face aux Saracens ont été impressionnantes.

Clermont va se présenter affaiblie, aussi sera-t-elle aussi performante ?

B.S. : Même affaiblie Clermont reste une grande équipe compte tenu de la profondeur de son banc. Quels que soient les joueurs sur le terrain, ils seront performants. Leur jeu est basé sur le combat : gagner les duels, franchir la ligne d'avantage et libérer des espaces pour lancer leurs trois-quarts. Il y a des choses similaires avec notre système de jeu mais c'est moins bien huilé de notre côté. C'est pour ça que nous devons nous appliquer sur les fondamentaux.

Vous avez subi deux commotions depuis le début de la saison, en appréhendez-vous une nouvelle ?

B.S. : Non je n'y pense pas sur le terrain ! En rugby si tu hésites en match, tu t'exposes davantage. En revanche, je me suis appliqué à travailler ma technique de plaquage et de déblayage. J'ai essayé de modifier ma technique de plaquage au niveau de ma position des pieds avant le contact, ainsi que la stabilisation des épaules. J'ai retrouvé de la confiance lors des matchs de Challenge européen, ça fait du bien au moral. De plus, je touche du bois avant les matchs !

Benson Stanley (Section Paloise)Icon Sport

Comment s'est passée votre adaptation à Pau ?

B.S. : Très facilement ! J'ai bien assimilé le système de jeu avec lequel je suis très à l'aise. Comme je parle anglais et français, ça facilite la communication avec les partenaires du club et l'intégration. J'aime beaucoup votre région à la fois proche de la montagne et de la mer ; même si pour ma part je préfère la mer. Je pense que l'équipe est capable de belles et de grandes choses, il suffit qu'elle engrange tout simplement de la confiance. On doit croire en nous et en ce qu'on fait !

Que pensez-vous du nouveau Hameau ?

B.S. : Le nouveau stade est très beau. C'était impressionnant de le voir plein contre Bordeaux lors de son inauguration. Évoluer dans une telle configuration donne des frissons surtout lorsque le public palois pousse derrière nous. Son soutien est important. Nous savons que nous pouvons compter sur lui.

En cette période de fin d'année et celle des vœux qui arrive, quel est celui que vous formulerez en priorité ?

B.S. : J'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai. Je souhaite que ça continue comme ça tant pour moi que pour ma famille car les choses peuvent basculer très vite. Sur le plan sportif je compte profiter de chaque instant et éviter au maximum les blessures.

Propos recueillis par Marc BRUNO