Servat : "On ne parlera pas de vent ou de pluie"

Votre dernier déplacement en Top 14 s'est soldé par un succès à Lyon. Dans quel état d'esprit abordez-vous celui au Racing 92 ?

William SERVAT : Dans le même que Lyon justement. Ce déplacement avait été très positif puisque nous étions revenus avec quatre points. Mais le contexte est d'un autre calibre, avec six jours de récupération, un affrontement avec la meilleure mêlée du championnat. Le match se prépare sérieusement mais gagner au Racing reste un exploit. Peu d'équipes l'ont fait.

Comment vous êtes-vous préparés pour disputer une rencontre sur terrain synthétique ?

W.S. : Nous avons effectué quelques entraînements sur synthétique la semaine dernière. C'est une surface particulière au niveau du jeu en général, du contrôle du ballon. Il faut se familiariser avec.

Craignez-vous le paquet d'avants francilien ?

W.S. : Bien sûr. Le week-end passé, le Racing a inscrit quatre essais autour des ballons portés. Là, le terrain sera certes idéal pour le jeu de mouvement avec des appuis très forts au sol, donc cela favorise la vitesse, mais cela peut aussi être un avantage pour les joueurs massifs et costauds. On sait que le Racing est très bien constitué autour du jeu d'avants. Les entraîneurs (Laurent Travers et Laurent Labit, N.D.L.R.) étaient déjà performants à Castres là-dessus, ils le sont encore au Racing. A nous de trouver les solutions.

La U Arena, avec synthétique et toit fermé, conduit-elle à la fin du rugby d'hiver ?

W.S. : Il est certain que cela permet d'avoir de bonnes conditions de jeu. On ne parlera pas de vent ou de pluie. Ce côté-là est attrayant.

Le fait que ce soit l'inauguration de cette enceinte pour un match de Top 14 change-t-il les choses ?

W.S. : Il y aura un surplus de motivation présent chez nos adversaire. Ils auront la chance de recevoir dans ce nouveau stade, de pouvoir évoluer avec des conditions de travail extraordinaires.

Que pensez-vous de l'actualité qui touche le staff du XV de France ?

W.S. : On a tous nos soucis et les miens concernent la préparation de ce match au Racing. L'équipe de France, je n'ai pas un œil fixé dessus.