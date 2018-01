Section Paloise : démission de Le Garrérès, qui n'épargne pas la gestion du club

"Après quelques semaines de réflexion et de consultations sur les orientations prises par le club, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de Vice-président de la Section paloise, tant il est vrai qu'un homme est jugé sur ses actes et pas sur son discours. Je considère qu'il y a une noblesse à se démettre par conviction, c'est ce qui me guide aujourd'hui" indique le communiqué en préambule.

Cette décision intervient alors que Le Garrérès est en désaccord de longue date avec la politique sportive choisie par sa direction et portée par Simon Mannix. Ce qu'il laisse entendre, sans jamais le nommer, dans la suite du communiqué. "Pour gagner les matchs sur le terrain il faudra avoir préalablement remporté la bataille économique, c'est ma conviction ! J'avais d'ailleurs dit à plusieurs reprises vouloir bâtir "une machine de guerre", les résultats ont montré que nous l'avons fait en matière économique, il faudra l'objectiver en matière sportive."

" Je remercie mes ennemis... "

Politiquement correct dans sa première partie, le communiqué se fait plus dur dans la seconde. Il y développe son bilan et sa vision pour l'avenir du club. Non sans regretter certaines orientations. Toujours en ciblant le secteur sportif. "J'ai la conviction de toujours que, au-delà de l'actionnariat privé d'un club, les vrais détenteurs du club sont les partenaires et les supporters et que l'état d'esprit du club et de son management doit être entièrement porté par cette valeur, sportif compris, évidemment sportif compris... Cet état d'esprit qui m'est si cher en toute chose, sans lequel rien ne vaut, et qui me manque aujourd'hui chaque jour un peu plus. Celui d'un club français en Béarn, d'expression et de culture française revendiquée et affirmée, qui même s'il a l'immense chance d'avoir du "pétrole" ne doit pas s’exonérer d'avoir des "idées" et de promouvoir ceux qui inventent et innovent chaque jour".

Un long "procès" à son club qu'il termine par une salve de remerciements pour les différentes strates de son club. Dont celui-ci, cinglant. "Je remercie mes ennemis, ils m'ont tellement motivé". Ambiance.