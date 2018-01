Saurs : "Nous avons un état d'esprit revanchard"

Rugbyrama : Samedi cela fera un an pile après votre premier match titulaire sous les couleurs agenaises (c'était en Pro D2 à l'occasion de la réception de Bourgoin, victoire d'Agen 34-0), un an après comment jugez-vous votre progression ?

Valentin Saurs : C'est la deuxième année où je commence à enchaîner avec le groupe professionnel. Les derniers matchs de Challenge Cup que j'ai pu disputer face à Pau, Gloucester et les Zebre m'ont permis de me montrer un peu plus aux yeux des entraîneurs et de montrer de quoi j'étais capable en situation de match (il a notamment inscrit un essai face à Pau et un à Parme face aux Zebre, N.D.L.R). Après, le staff nous voit évoluer toutes les semaines aux entraînements donc ils savent à quel moment ils doivent nous aligner et compter sur nous. Le Challenge Cup a permis de voir des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu en Top 14.

V.S : Oui c'est cela. Je me suis fait opérer en mai dernier d'une pubalgie et je n'ai pu reprendre l'entraînement qu'en septembre alors que la saison avait déjà commencé. J'ai raté la préparation estivale de ce fait ainsi que les matchs amicaux et le groupe était déjà formé pour les premières échéances en championnat. Ceux qui jouent à mon poste , que ce soit à l'arrière, ou à l'aile faisaient de bonnes performances. C'est toujours difficile de rentrer dans une rotation quand le groupe fonctionne bien. Même si j'étais valide à 100 %, je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité de montrer mes capacités.

Valentin Saurs (Agen)Icon Sport

La saison dernière, le public d'Armandie vous a découvert en janvier et en février où vous aviez enchaîné quatre titularisations et marqué deux essais, puis plus rien...que vous est-il arrivé exactement ?

V.S : J'ai eu une pubalgie que je traînais depuis ma rupture des ligaments croisés antérieurs d'un genou en 2015. Cette blessure m'a empêché de disputer notamment la Coupe du monde des -20 ans en Italie. J'ai mis du temps à me faire opérer, je ne jouais pas à 100% avec les douleurs toujours présentes. Après l'opération, la pubalgie est quand même apparue et il a fallu que je me fasse opérer de nouveau.

Et maintenant quelles sont vos sensations ?

V.S : Je me sens très bien. Je ne pense pas que ce soit un inconvénient d'avoir eu de grosses blessures. Maintenant, je sais que je connais bien mon corps et je sais quand je dois me relâcher un petit peu au niveau de l'effort ou au contraire y aller à 100 %. L'opération de la pubalgie a aidé à tout cela. Je n'ai plus de séquelles au genou .

Vous êtes arrière de formation, jouer à l'aile, comment le vivez-vous et le voyez-vous ?

V.S : Je n'ai pas vraiment de préférence. Le poste d'arrière est le poste où j'ai le plus de repères car j'y ai fait plus de matchs en jeunes, ou en Pro D2 la saison dernière. Mais j'ai des aptitudes aussi à l'aile. De toute façon, du moment que je joue, je suis content, peu importe ma place sur le terrain. Le fait d'avoir d'avoir deux postes à couvrir me permet d'être plus complet.

Est-ce que c'est particulier d'être titulaire dans une équipe où il y a beaucoup de jeunes joueurs (Fouyssac, Hériteau, Marchois, Béthune, Miquel, Laporte....) eux aussi titulaires ?

V.S : L'ambiance est très bonne car on se connaît tous depuis longtemps. J'ai joué dans les catégories jeunes avec pas mal d'entre eux. Même avec Clément Laporte qui est un peu plus jeune (il est de 1998, N.D.L.R) nous avons joué en Espoirs ensemble. Cela se ressent sur le terrain, nous avons un bon feeling.

Personnellement, est-ce que vous êtes étonné d'intégrer l'équipe pour ce match ?

V.S : Non...Bon, je suis un petit peu surpris quand même car c'est un rendez-vous important à Lyon et je ne m'attendais pas forcément à jouer. Après, ça reste dans une continuité. Je ne pense pas avoir fait de mauvais matchs récemment en Challenge Cup. Ma titularisation en est le résultat, elle veut dire que le staff me fait confiance.

Geoffrey Doumayrou (La Rochelle) plaqué par Valentin Saurs (Agen)Icon Sport

Justement Lyon, par rapport au match aller(défaite 6-25 à Armandie) est-ce qu'un sentiment de revanche anime le groupe ?

V.S : Comme toute équipe qui a perdu à la maison, nous avons un état d'esprit revanchard , qui ne l'aurait pas ? Nous jouons le maintien, tous les points comptent.

C'est le bon moment pour faire un coup à l'extérieur donc ?

V.S : Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Il faut le décider ensemble, le mettre en place collectivement durant la partie. Lyon est une équipe vraiment solide à domicile. Leur défense est très agressive et ils savent jouer parfaitement les coups avec une charnière qui sait animer le jeu. Ils sont connus pour être très réalistes.