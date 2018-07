Rory Teague : "mettre de la régularité dans la planification, l'entraînement et la performance"

Rugbyrama : Rory, pourquoi avoir choisi Pierre Austruy ?

Rory Teague : Pierre Austruy est notre directeur de la performance. Il va encadrer la planification et mettre des systèmes en place sur les processus au niveau de la qualité physiques, récupération, planification. Nous avons discuté ensemble au mois de février. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience à l'étranger. C'est très bien pour moi de travailler avec un Français au niveau de la langue et des joueurs. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est exigeant, qui a de l'expérience dans un milieu anglo-saxon. Franchement, je suis vraiment content de travailler avec Pierre. Il a fait très bonne impression déjà. Voilà, c'est quelqu'un avec de l'expérience et de l'exigence.

Qu'est-ce qui change avec Pierre Austruy par rapport au mois de juillet de l'année dernière ?

R.T : Beaucoup de choses. Maintenant, on est plus exigeant au niveau de la planification, au niveau du monitoring des joueurs chaque matin. On va changer la planification autour du travail sur la qualité physique des joueurs. Cela correspondra avec le nouveau plan de jeu. On va travailler d'abord plutôt sur la culture du club et les personnes qui la compose. Ce sont beaucoup de choses, mais je ne veux pas tout expliquer. Je préfère rester un peu caché pour la saison.

Quels sont les objectifs du club ? Être dans le top 6 cette saison ?

R.T : L'ambition du club est bien sûr d'être dans le Top 6, mais tu ne peux pas attaquer la saison très fort et tomber jusqu'à Noël. Le but pour nous comme je l'ai dit presque 50 fois maintenant, c'est de mettre de la régularité dans la planification, l'entraînement et la performance. Vous avez vu l'équipe de Castres ? Ils étaient 5-6e au niveau de novembre et c'est l'équipe qui gagne le Top 14. Et cela, parce qu'il y a un système en place. Les joueurs ont compris le niveau de la récupération et du travail, nécessaire pour franchir un cap. Ce n'est pas une formule compliquée. Et pour nous, on va rester sur des choses simples et attaquer le championnat très fort.

Quel sera le rôle de Brock James puisqu'on a appris qu'il sera joueur-entraîneur ?

R.T : Brock James est d'abord un très bon joueur. Il veut jouer encore 1 an. Et c'est son premier rôle. Mais derrière, avec son expérience, tu ne peux le laisser avec ce rôle de joueur. Avec pas mal d'expérience en Top 14, c'est un joueur avec beaucoup de qualités, qui assurera un lien avec le staff et qui peut aider le club pour l'avenir.

Top 14 - Préparation UBB - Brock James - Juillet 2018Rugbyrama

Semi Radrada est attendu quand ?

R.T : Semi Radradra sera avec nous dans un mois, début août. Il va participer à la Coupe du monde à 7 et devrait avoir pris des vacances entre-temps.

Vous allez effectuer pour la première fois un stage à l'étranger ?

R.T : Oui. C'est une très bonne opportunité pour rester ensemble pendant une semaine à l'étranger. On va avoir la chance de jouer contre une très bonne équipe, les Sharks, avant qu'il ne démarre la Currie Cup. Il y a pas mal de possibilités pour aller dans de petits villages pour montrer aux joueurs que l'on a la chance de vivre dans un endroit comme Bordeaux et de faire du rugby, notre métier. Je pense que cela fera du bien au groupe. Et la dernière chose, c'est montrer l'image de l'UBB à l'étranger. C'est un grand club avec une grande histoire et maintenant, il est temps de passer la prochaine étape.