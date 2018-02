Rory Grice prolonge à Oyonnax

Après Gondrand, Geledan et Tui, ce sont les troisièmes-ligne Grice et Taieb qui ont prolongé pour deux saisons supplémentaires à l'USO. Le premier est arrivé en provenance de Grenoble cette saison et est un des hommes forts de club Haut-Bugiste. Bilel Taieb, lui, est un joueur formé au club. Il a participé à 10 rencontres de Top14 cette saison et enchaîne les titularisations depuis quelques semaines.

L'USO vérouille donc ses cadres pour les saisons à venir. Ils sont actuellement lanterne rouge du TOP14 avec 9 points de retard sur Agen.