Retour de Cotter à Marcel-Michelin, un choc de prétendant à Castres... Les enjeux de la 16 journée

Clermont n’a vraiment plus le choix

Vern Cotter va retrouver le stade Marcel-Michelin. L’ancien entraîneur de Clermont se déplacera dimanche après-midi avec son club de Montpellier sur la pelouse des Clermontois. Si l’émotion risque d’être intense pour celui qui a entrainé le club auvergnat durant huit ans, les enjeux du match risquent de prendre le pas sur ce retour. Pourquoi ? Tout simplement car les Jaunards sont actuellement 10ème du Top 14 avec 7 points de retard sur le premier barragiste, Toulouse. Après avoir assuré sa qualification pour un quart de finale à domicile en Champions Cup, l’équipe de Frank Azéma n’a donc plus le choix, la victoire est impérative pour encore espérer pouvoir se qualifier et surtout, aussi improbable que cela puisse paraître, pour ne pas regarder définitivement vers le bas du classement.

Franck Azéma - ClermontIcon Sport

À l’occasion de ce match décisif face au leader montpelliérain, le champion de France pourra compter sur le retour de son ailier international Noa Nakaitaci, remis de sa rupture du ligament croisé. Et même si Clermont évoluera sans son meilleur joueur du début de saison, Morgan Parra, cela sera également l’occasion pour l’Ecossais Greig Laidlaw de s’imposer enfin et de montrer l’étendu de son expérience. Avec l’objectif de mettre fin à une triste série de trois défaites consécutives en Top 14.

Noa Nakaitaci (Clermont) face à Toulon - 2 avril 2017Icon Sport

Pour Montpellier, ce match n’est pas moins important. Il sera intéressant de voir si le MHR s’est remis de son élimination dès les phases de poule de Champions Cup et si l’équipe de Vern Cotter est enfin capable de se montrer à la hauteur loin de ses bases cette saison. L’entraîneur Néo-Zélandais a prévenu ses joueurs cette semaine, il attend autre chose que lors des dernières sorties et quoi de mieux qu’un match contre son ancienne équipe pour frapper un grand coup en Top 14 et pratiquement éliminer un concurrent direct pour le titre.

Castres - Racing 92, choc de prétendants

Ce Castres Racing 92 a une saveur de Coupe d’Europe. Les deux équipes étaient cette année dans la même poule en Champions Cup et cette rencontre sera déjà la quatrième confrontation de la saison entre Castrais et Racingmen. Les Franciliens mènent 2 à 1 pour le moment avant de se déplacer sur la pelouse du CO. Rajoutez à cela un choc entre le quatrième et le troisième et vous obtenez une des plus belles affiches de cette 16ème journée. Après leur incroyable série de sept victoires consécutives, les Castrais voudront renouer avec le succès et revenir à hauteur du Racing. En laissant au repos quelques cadres de son effectif au Munster, le club tarnais présentera sa meilleure équipe du moment ce week-end. Le Racing 92 espère de son côté enchainer une quatrième victoire consécutive. Pour autant, les Ciel et Blanc devront faire sans leurs sept internationaux retenus avec le XV de France et notamment les piliers Eddy Ben Arous et Gomes Sa, très importants notamment en mêlées depuis le début de la saison. Un match très dur attend donc les Franciliens, une semaine après avoir décroché sa qualification au bout du suspense en quarts de finale de Champions Cup à Leicester. De retour le week-end dernier, Dan Carter pourrait débuter le match à la place de Rémi Talés.

Dan Carter (Racing 92) contre Castres - 26 août 2017Icon Sport

Le Stade français, une victoire pour ne pas regarder vers le bas

"Si on perd contre Pau, il peut y avoir le feu", disait Robert Morh, le directeur sportif du Stade français chez nos confrères de l’Équipe. En effet, onzièmes au classement avant cette 16ème journée de championnat, les Stadistes jouent à se faire peur depuis quelques semaines et alternent entre le bon et le médiocre. En témoigne les derniers résultats, deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs. Pour autant, la qualification acquise in extremis pour les phases finales de Challenge Cup, compétition où ils sont tenants du titre, semblent avoir remis un peu de confiance dans les rangs parisiens. Alors pour cette réception de Pau à Jean-Bouin, la donne est simple : gagner pour éviter potentiellement de voir revenir le douzième et le treizième.

Waisea (Stade Français) contre le RacingGetty Images

Depuis le début de la saison, la lutte pour le maintien se joue entre Oyonnax, Agen et Brive mais en chutant à domicile, cette course pourrait aussi s’effectuer avec le champion de France 2015. D’autant que le Stade français a perdu chacun de ses 4 derniers matchs disputés en janvier alors qu’en face, Pau s’est imposé lors de ses deux derniers. Le coup est donc possible pour les Palois, qui sont seulement à trois points de Toulouse, 6ème. Même s'ils se sont qualifiés pour les phases finales de Challenge Cup et affronteront à domicile.. le Stade français, le Top 14 reste l'objectif principal des hommes de Simon Mannix. L’ambition d’une qualification pour les barrages est toujours d’actualité et pour cela, une grosse performance sur la pelouse des Parisiens serait déjà une première étape de franchie.

Paul Arnould