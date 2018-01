Reggiardo : "Je n'entendais pas parler de notre série de victoires"

Mauricio Reggiardo (entraîneur des avants d'Agen): "C'est un match référence. J'entendais parler de la série de sept victoires de Castres, pas de celle d'Agen avec trois victoires d'affilée à domicile. La nôtre continue. On a fait le match qu'on souhaitait. Notre état d'esprit a fait la différence. On a une équipe qui ne lâche rien, qui joue tous les ballons comme si c'était le dernier du match ou le dernier de sa vie. Avec cet état d'esprit, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Je suis déçu du comportement de Castres, j'ai trouvé un petit Castres. J'ai le sentiment qu'une seule équipe a joué, a bien défendu, et a été très pragmatique. Leur série a commencé contre nous, elle s'arrête contre nous."