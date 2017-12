Radoslavljevic : "J'ai vécu des choses extraordinaires à Clermont mais je donnerai tout pour le CO"

Rugbyrama : En ce moment, Castres enchaîne les victoires. Comment expliquez-vous cela?

Ludovic RADOSAVLJEVIC: Il faut quand même relativiser. On a souvent jouer à domicile. Il faut garder les pieds sur terre. Tout va très vite en Top 14 dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas si longtemps, on était au fond du classement. On doit garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Rien n'est fait. On est seulement à mi-parcours, on fera les comptes à la fin de la saison.

L'équipe s'est-elle remise en question après des débuts difficiles?

L.R: Quand on était un peu dans le dur en début de saison, on avait quelques lacunes. Notre jeu était déjà en place mais on commettait trop de maladresses. Cela nous empêchait de scorer et de développer notre jeu. Désormais, cela se passe beaucoup mieux mais il ne faut surtout pas se reposer sur nos lauriers.

" Ma vie de famille est idéale et sur le plan sportif, cela ne va pas trop mal. Pour moi, c'est que du bonheur "

Personnellement, on vous sent de plus en plus à l'aise au sein du collectif castrais...

L.R: J'ai vraiment été très bien accueilli par le staff et les joueurs à mon arrivée dans le club. Je m'y sens vraiment bien et j'ai l'impression d'être ici depuis très longtemps. C'est un groupe génial. Les joueurs sont supers accueillants et bossent énormément. Il sont tous vrais. C'est tout ce que j'apprécie. En plus, je ne suis pas de nature timide. De ce fait, mon intégration a peut-être été facilitée mais je me sens vraiment bien ici. Ma vie de famille est idéale et sur le plan sportif, cela ne va pas trop mal. Pour moi, c'est que du bonheur.

Comment se passe la concurrence à votre poste avec Rory Kockott et Yohan Domenech?

L.R: Pour moi, ce sont deux excellents joueurs. Rory a plus d'expérience que moi et Yohan réunis mais on travaille tous les trois ensemble de manière intelligente. Pour l'instant, cela tourne plutôt bien donc c'est cool. C'est vraiment bien d'être trois pour un poste. Ce n'est pas de trop pour une année complète.

Vous êtes vous fixé des objectifs?

L.R: Pour ma part, je voulais gagner du temps de jeu. Mais la vérité du lundi n'est pas toujours celle du mardi. Du coup, je continue à travailler dans mon coin et puis on verra bien. J'essaye juste d'en profiter au maximum.

Pour le dernier match de l'année, le Castres olympique se déplacera à Marcel-Michel pour affronter Clermont, votre ancien club, cela sera-t-il particulier pour vous?

L.R: Évidemment, mais je ne veux surtout pas me focaliser sur cela. À présent, je suis joueur du Castres olympique et mon aventure avec Clermont est terminée. J'ai vécu des choses extraordinaires à Clermont mais je donnerai tout pour le CO. Si j'ai l'opportunité de jouer ce week-end, je ferai comme depuis le début de saison. C'est à dire que je donnerai mon maximum pour ramener quelque chose même si je sais d'ores et déjà que cela sera très compliqué au Michelin.

" A Clermont, dès qu'il y a un grain de sable dans les rouages, tout le monde en fait tout un pataquès. Moi, je ne me fais aucun souci pour eux. Je sais qu'ils seront présents dans les grands rendez-vous. "

Quel regard portez-vous les difficultés actuelles de Clermont en championnat?

L.R: À Clermont, dès qu'il y a un grain de sable dans les rouages, tout le monde en fait tout un pataquès. Moi, je ne me fais aucun souci pour eux. Je sais qu'ils seront présents dans les grands rendez-vous. Ils l'ont déjà prouvé en coupe d'Europe cette année. Le championnat est un peu plus long, on a un peu plus le droit à l'erreur. Après, ils ne sont pas très loin non plus. Tout est relatif.

Le Clermont de cette année est-il plus fort que l'an dernier?

L.R: Je ne sais pas trop, c'est difficile à dire. Il y a eu quelques changements et un nouvel entraîneur des avants. Tout le monde doit s'habituer aux changements et la mayonnaise doit avoir le temps de prendre correctement. Clermont est une grande équipe et il faudra compter sur eux sur la deuxième partie de saison. Pour moi, c'est une évidence.