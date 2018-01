Radosavljevic : "Ma performance passe au second plan"

Il l'avait annoncé durant la semaine précédent la rencontre : "Je donnerai tout pour le CO". Titularisé à la mêlée par Christophe Urios pour le déplacement à Clermont, Ludovic Radosavljevic a tenu parole. Mieux, l'ancien demi-de-mêlée clermontois a été décisif et s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en inscrivant le quatrième essai tarnais (73e). Celui de la gagne pour le Castres olympique qui s'est finalement imposé contre le champion de France (27-31) dans un match à rebondissements.

"J'étais heureux de permettre à l'équipe de passer devant au score. Cela reste évidemment un super moment à vivre mais comme lors de chaque essais inscrits. C'est toujours un moment sympa pour une équipe. J'étais simplement heureux de marquer et de permettre à l'équipe de passer devant", révèle le joueur qui s'est parfaitement installé dans le collectif castrais depuis son arrivée cet été.

" Bien sûr que cela me tenait à cœur de faire une belle prestation "

"Personnellement, je n'avais aucune ambition particulière. Bien sûr que cela me tenait à cœur de faire une belle prestation dans un stade que je connais avec des personnes que je connais également très bien. Mais j'ai plus travaillé pour mon équipe que pour moi. Ma performance passe au second plan", poursuit-t-il.

" Avec Morgan, on se connait un petit peu... "

Comme son duel avec Morgan Parra durant la rencontre, le numéro un à son poste durant les neuf années passées sous les couleurs clermontoises. Aucune revanche, juste du plaisir à jouer contre un ami. "Avec Morgan, on se connait un petit peu... C'était vraiment cool de jouer contre lui. En plus, quand il a glissé au poste de dix, j'ai aussi glissé à ce poste. Mais cela a été un match comme un autre. Il n'y a pas eu de focus particulier".

"Pour nous, c'est une superbe expérience. On est allé à Clermont avec l'ambition de ramener quelque chose. En début de match, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires à cela. On a pris un petite soufflante à la mi-temps et cela a porté ses fruits. On a joué notre jeu, notre vrai rugby et finalement, on a réussi à inverser la tendance", termine le demi-de-mêlée. Et cela dure depuis sept matches...