Raconte-moi ton essai : Thomas Combezou "le trajet le plus court"

"Statistiquement, on avait remarqué que les Parisiens entamaient toujours très fort leurs rencontres, on a mis l'accent là-dessus et ça a marché". On joue seulement la 4e minute de jeu, suite à une action de relance un peu folle des Castrais, Babillot et Combezou se retrouvent sur l'aile avec un 2 contre 2 à négocier. Le troisième-ligne attaque l'intervalle et tout s’enclenche. "Mathieu (Babillot) travaille bien son défenseur, gagne son contact, et me libère le ballon dans l'espace". Explique un Thomas Combezou, de tous les bons coups ce week-end, avant de poursuivre "Je change ma course pour entrer dans l'intervalle, j'arrive dans le bon tempo, ça élimine mon défenseur qui lui était focalisé sur Mathieu".

Le centre castrais se retrouve satellisé dans une course de 25 mètres, où il lui reste un dernier défenseur à éliminer. "On apprend dans les écoles de rugby que le trajet le plus court, c'est le coin de l'en-but, et comme je ne fait pas partis de ce qui ont les meilleures cannes, je ne me pose pas de question, et je fonce tout droit". Ensor ne peut empêcher ce dernier d’aplatir.

" Papa tu marqueras deux fois aujourd'hui "

Mademoiselle Combezou avait visiblement flairé le coup, puisqu'une heure plus tard, alors que le Stade-Français vient de perdre le ballon dans ses 40 mètres, le CO entame une contre-attaque. "C'est difficile de passer du statut d'attaquant à celui de défenseur, on s’entraîne pour être en place défensivement, puis gérer ces ballons de relances" explique Thomas. Les Castrais trouvent ensuite immédiatement un décalage, Viallele est à 10 mètres de l'en-but, tandis que deux défenseurs fondent sur lui, puis il voit son autre centre en soutien intérieur. "Je l'attendais cette passe au pied, j'étais seul dans mon couloir, et Florian me la met bien, je n'ai plus qu'à m'appliquer pour ne pas faire d'en-avant". Cet essai est synonyme de bonus offensif pour les Tarnais, aujourd'hui, ils sont troisième du classement, "ce sont les victoires à l'extérieur comme à Oyonnax et Toulouse qui permettent de monter au classement, mais ce sont ces petits points de bonus grappillés par-ci par-là qui font la différence en fin de saison".

En se relevant de son doublé, Thomas Combezou fait un geste avec ses doigts, explication. "Je fais un U et un V avec mes doigts qui représentent les initiales de mes deux enfants, je leur avais promis en partant".

Propos recueillis par Baptiste Barbat.