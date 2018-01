Racing-Clermont : destins croisés

Cela devient une constante, le champion de France galère après avoir été sacré. Le Stade français a ouvert le bal avec une saison 2015-2016 catastrophique et une peu glorieuse douzième place. Puis, le Racing 92, véritable machine de guerre cette année-là, qualifié pour les finales des deux compétitions dans lesquelles il était engagé, a également mangé son pain noir de longs mois. Et l’ASMCA a repris le triste flambeau cette année. Pas sur la scène européenne, où elle brille encore, mais en Top 14, où elle a perdu à ce jour plus de matchs qu’elle n’en a gagné (6 victoires, 7 défaites et 1 nul).

Comment expliquer cette décadence soudaine ? Paroles d’expert : "Vous terminez la saison plus tard, vous êtes dans une période d’euphorie, le gain du titre fait que vous êtes par moments plus relâché et les adversaires sont au contraire plus concentrés parce qu’ils jouent le champion de France, raconte le coentraîneur du Racing Laurent Travers. Et tout le monde veut battre le champion. Vous mettez 5% de moins dans l’intensité, l’adversaire met 10% de plus et les mêmes matchs que vous gagniez d’un ou deux points l’année du titre, vous les perdez d’un ou deux points l’année suivante".

La "loi du champion"

Autre dénominateur commun qui lie les deux derniers champions de France : une certaine fatalité dans l’adversité, comme le rappelle l’ailier Marc Andreu : "Nous, c’était les affaires extra-sportives qui s’accumulaient, eux, ils enchaînent les blessures. C’est ainsi, c’est peut-être la loi du champion. Ils ont aussi joué l’an dernier sur les deux tableaux et ont été au bout les deux fois, comme nous. On s’aperçoit à un moment ou un autre la limite de jouer tant de matchs".

Des Espoirs à la rescousse

Une cascade de blessés (Lopez, Fernandez, McAlister, Fofana, Chouly, Raka, Penaud, Strettle, Laidlaw…) qui a décimé et inévitablement affaibli Clermont. En manque d’hommes, Franck Azéma alignera ainsi dimanche une charnière tout droit sortie de la crèche, avec un ouvreur (Dorian Lavernhe) de 18 ans et un demi de mêlée (Charly Trussardi) de 19 ans auxquels s’ajouteront l’ailier Samuel Ezeala (18 ans) et l’arrière Setariki Tuicuvu (22 ans) – repositionné au centre comme Isaia Toeava – également pensionnaires du centre de formation auvergnat. Pas vraiment de quoi rassurer alors que le club est classé dixième et a 6 points de retard sur le wagon des phases finales.

Sauf à créer l’exploit à la U Arena, l’ASMCA devra cravacher dur pour rentrer dans le rang : "Le retard accumulé fait que tu dois ramer plus vite que les autres pour rattraper et tu t’épuises, prévient Travers, en connaisseur. Et le manque de fraîcheur te tue en phases finales". La saison dernière, le champion francilien émoussé avait redressé la barre in-extremis mais était tombé en demi-finale contre… Clermont.