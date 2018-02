Qui pour remplacer Jalibert ?

C'était le 2 novembre dernier, L'UBB apprenait que Simon Hickey son ouvreur, sorti sur commotion lors de la 2e mi-temps du match contre le Racing à Colombes, souffrait d'une désinsertion du ligament latéral externe du genou et serait indisponible 3 mois. À cette époque, le Néo-Zélandais était en tête du classement des réalisateurs avec 88 points inscrits lors de ses 7 titularisations en huit journées de Top 14. Ce coup dur avait amené le staff de l'Union à lancer, un jeune espoir, international U20, Matthieu Jalibert.

Mathieu Jalibert (Union Bordeaux Bègles)Icon Sport

Jacques Brunel lançait le jeune joueur en titulaire à l'arrière à Oyonnax, puis au poste d'ouvreur en... Sibérie pour la Challenge Cup, et enfin en Top 14 à Toulouse, lors d'un match 3 étoiles Michelin ovalie. Trois mois plus tard, il est avec 113 points le meilleur réalisateur de l'Union et aussi son meilleur buteur. Déjà, son indisponibilité internationale ne réjouissait personne au centre d'entraînement à Moga, mais son entorse au genou gauche et son absence qui pourrait durer 3 mois, oblige l'Union à trouver une solution pérenne au poste d'ouvreur.

Volavola, le nouveau chef ?

Laurent Marti ayant indiqué à France Bleu Gironde qu'il n'y aurait pas de joker médical, le quota ayant été atteint, Rory Teague devrait s'appuyer sur Ben Volavola. Le demi d'ouverture des Fidji n'est arrivé qu'à la mi-novembre. Et sur un total de 9 matchs, n'a été titularisé en 10 que 3 fois dont deux en Challenge Cup et une fois en Top 14 contre Toulon. Difficile pour ce joueur qui, aussi talentueux soit-il, n'a eu que peu de temps pour prouver sa valeur, alors qu'il lui faudra prendre les rênes du camion girondin au plus vite et avec autorité.

Ben Thomas Volavola (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Tian Schoeman pourrait aussi revenir à son poste de prédilection. Le Sud-Africain n'a été titulaire qu'à une seule reprise contre Lyon avant sa blessure à la machoire et bute aussi. Autre solution, le retour de Simon Hickey dans les semaines à venir. Le Néo-Zélandais a démontré depuis sa première apparition en 2015, sa vista et ses qualités de buteurs. Mais sera-t-il remis à temps ? Enfin, Autre solution, le recours à Romain Lonca. L'Hendayais est d'abord un ouvreur qui dépanne aussi bien au centre qu'à l'arrière. Il possède l'avantage de bien connaître l'équipe et ses lancements.

Romain LoncaIcon Sport

L'Union se trouvera encore une fois devant une situation inédite : celle d'un "nouveau" 10 après les périodes Hickey et Jalibert, et celle de placer un remplaçant sur la feuille de match. La paire Volavola-Schoeman, permettrait de couvrir plusieurs postes. Et on ne parle pas de l'adaptation du nouveau demi de mêlée, Nick Frisby, du problème des talonneurs, et des absences des internationaux U20. Voila Rory Teague et son staff devant une nouvelle mission d'urgence.