Plus que jamais, le LOU peut croire en la qualif

Revoilà le LOU dans le wagon des qualifiables. Et il sera désormais difficile de l’y déloger. Lyon a fait un pas, si ce n’est décisif, en tout cas très important vers les phases finales du championnat en quittant Gerland avec les 5 points de la victoire. Arrivés sur leur pelouse quelques minutes après la défaite surprise de Pau, un concurrent direct au TOP 6, les hommes de Pierre Mignoni ont fait vivre un supplice au Stade Français pour revenir provisoirement à hauteur de Toulouse au classement. Paris, aux abonnés absents, avait déjà la tête à la réception de Brive, dans deux semaines, lors de l’avant-dernière journée de la phase régulière. Sa finale, désormais, pour le maintien.

Inquiétude pour Couilloud

Le début de match a donné le ton. Rapidement réduit à 13, le Stade Français n’a fait que subir, ce soir. Bousculés à l’impact, dépassés dans l’envie et l’engagement, indisciplinés aussi, les coéquipiers de Paul Gabrillagues repartent du Rhône avec une valise. Une semaine après avoir pourtant donné une raclée à Clermont (50-13). Ils étaient visiblement venus au Matmut Stadium de Gerland pour faire de la figuration. Ou presque.

Le capitaine parisien, Alexandre Flanquart, lui, a revanche distribué un plaquage à retardement (45e) qui, en plus de laisser Baptiste Couilloud sur le flanc, aurait pu lui valoir un deuxième jaune synonyme de carton rouge. Couilloud, auteur de son 10e essai en TOP 14 (18e) et encore une fois virevoltant, a dû quitter la pelouse avec le masque des mauvais jours. Le seul bémol du week-end pour le LOU.

Lyon désormais en ballotage favorable

Avec six essais inscrits (18e, 20e, 38e, 42e, 65e, 71e), et tout un collectif au diapason, Lyon a offert à son public de Gerland un festival offensif. Sans véritablement forcer. Mais le tour de force, le club rouge et noir le réalise au classement. La défaite de la Section Paloise, un peu plus tôt dans la journée face à Agen, place Lyon dans une situation idéale à deux journées de la fin de la phase régulière. D’autant que deux de ses adversaires directs pour la course à la qualification, La Rochelle et Castres, s’affrontent demain.

Avec un déplacement à Oyonnax et la réception du leader Montpellier, qui sera peut-être déjà qualifié pour les demi-finales au moment de se rendre à Gerland lors de la 26e journée, Lyon a les cartes en main pour décrocher une qualification historique. Et peut d’ailleurs, plus que jamais, encore rêver d’un barrage à domicile.