Pau s'impose au forceps contre Toulouse

Auteur du premier essai par Quentin Lespiaucq (7e), les joueurs de Simon Mannix sont parvenus a gérer leur courte avance jusqu'au terme de la rencontre. Le pied de Tom Taylor a finalement fait la différence malgré la réplique de Wandile Mjekevu (55e) peu avant l'heure de jeu.

Pau n'a pas inscrit le moindre point durant la seconde période mais pourra se satisfaire d'avoir sorti les barbelés en défense. Alors même que Martin Puech (72e) a écopé d'un carton rouge en fin de rencontre. Les Haut-Garonnais, eux, pourront énormément en vouloir à leur manque de réalisme. Les joueurs d'Ugo ratent le coche à l'extérieur.

Benson Stanley (Pau) lors du match contre leStade Toulousain le 07/01/2018Icon Sport

Très loin du prolifique Oyonnax-La Rochelle. Beaucoup plus proche en revanche du très étriqué Brive-Toulon. Cette rencontre dominicale entre la Section Paloise et le Stade Toulousain a accouché d'une prestation plutôt indigeste de la part des deux équipes. Une rencontre fermée et bourrée d'approximations (20 en-avants) qui a finalement souri aux Béarnais. Pas plus dominateur que son adversaire, la Section aura été beaucoup plus réaliste que le Stade Toulousain.

Antoine Dupont s'offre un sublime essai... refusé !

Alors que les trois-quarts des fautes de main de cette rencontre incombent aux Stadistes, deux d'entre elles ont fait basculer la rencontre. On joue la 32e minute, Antoine Dupont décide de mettre les gazs en s'offrant une splendide exploit individuel de soixante-dix mètres. Mais Alexandre Ruiz, l'arbitre de la rencontre, a le nez creux. L'arbitrage vidéo décèle un en-avant toulousain sur l'avantage. La fulgurance du jeune demi-de-mêlée international ne change pas la donne. Toulouse aurait alors pu entré dans un autre match.

Antoine Dupont (Stade Toulousain) lors du match contre la Section Paloise le 07/01/2018Icon Sport

Pau n'a pas inscrit le moindre point après la 38e

Tout comme lors cette dernière offensive initiée des 22 mètres haut-garonnais. Alors que les joueurs d'Ugo Mola ont remonté une bonne partie du terrain et se trouvent dans la zone critique des Béarnais, le ballon gicle des bras d'un Sofiane Guitoune peu en forme ce dimanche. Toulouse subit la contre-attaque paloise, et concède une ultime pénalité mettant fin aux derniers espoirs stadistes.

Le carton rouge reçu par Martin Puech pour un déblayage à retournement n'y changera rien. Pau, totalement muet après la 38ème minute, a résisté au retour du Stade Toulousain. Les Béarnais s'offrent un précieux succès. Les Haut-Garonnaix, eux, manquent une belle opportunité de retrouver le top 4.