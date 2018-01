Patricot : "La continuité est assurée avec Dupuy et Azam"

Venu rencontrer Jacques Brunel dans un salon d’un hôtel de la région parisienne, au même titre que les autres présidents de Top 14, Hubert Patricot s’est retrouvé malgré lui au centre des attentions. Le patron du Stade français a donc réagi à l’annonce du départ immédiat, dans la même journée, de son entraîneur principal Greg Cooper. "C’est un départ que je regrette, motivé par des raisons personnelles. Il va retourner avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Notre directeur sportif Robert Mohr va travailler en tandem avec Julien Dupuy et Olivier Azam, plus John Haggart pour la défense".

Robert Mohr (Directeur Sportif du Stade Français)Icon Sport

Et le président stadiste d’ajouter : "Greg était l’entraîneur en chef donc il avait évidemment du poids et de l’impact mais c’est vrai que la continuité est assurée avec Julien et Olivier, qui étaient fortement associés à toutes les décisions sur la gestion de l’équipe et la compétition".

" C’est avec ce dispositif qu’on terminera la saison "

Le Stade français va-t-il pour autant se mettre immédiatement en quête d’un successeur au technicien neo-zélandais ? Pas sûr à en croire Patricot, qui jure qu’il ne retouchera pas à cet attelage jusqu’à la fin de la saison en cours : "On est au milieu de la saison donc ce n’est pas une bonne nouvelle. Greg avait une expertise, un vrai savoir-faire et un autre œil sur la culture du rugby. Maintenant, on doit se projeter sur l’avenir. Nous avons des personnes en place très solides, que ce soit Robert, Julien ou Olivier. Et il s’agit pour nous désormais de gagner des matchs. Je fais en tout cas confiance aux hommes en place et c’est avec ce dispositif qu’on terminera la saison".

Le Stade français est actuellement onzième du Top 14 et compte quatre points d’avance sur Agen, barragiste.