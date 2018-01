TOP 14 : Patient et appliqué, Montpellier a repris le fauteuil de leader

Vern Cotter, le coach des Cistes aura certainement apprécié avec quelle intelligence et quelle patience les siens ont réussi à confirmer ce succès bonifié qui les voit retrouver le toit du classement. Acculés dans leur camp vent de face d’entrée par les Parisiens, les Héraultais n’ont concédé que peu d’occasions aux soldats roses afin de scorer, si ce n’est sur le premier essai de l’ex-Montpelliérain et revanchard Marvin O’Connor (14e).

Mais entre puissance fructueuse, relances judicieuses et alternance astucieuse, les Marine et Bleu ont su retrouver le camp adverse et marquer durant leurs temps forts. D’abord par Cruden après un long travail de ses avants (20e). Ensuite, si les deux premières pénal’touches du MHR avaient été autant d’échec, la troisième a été la bonne avec Picamoles en marqueur (35e) après plusieurs temps de jeu au près.

Aaron Cruden (Montpellier)Icon Sport

100e pour Géli et Paillaugue encore gravement touché

Alors que le vent a ensuite soufflé dans son dos dans le deuxième acte, le MHR n’a presque eu qu’à attendre des Parisiens qui ont gagné le match de la mêlée fermée mais perdu celui du réalisme offensif. En effet, seul Plisson aura marqué les derniers points des siens au pied, quand en face, Haouas puis Nadolo inscrivaient aux 43e et 66e les essais amenant au bonus offensif.

Si la soirée des nouveaux leaders du Top 14 semblait parfaite, à l’instar d’un Charles Géli fêtant sa 100e avec ce maillot, il y a eu une mauvaise nouvelle. Benoît Paillaugue est sorti sur civière à la 73e, se tordant de douleur suite à une blessure à la cheville. Gravement touché à l’épaule la saison dernière, le demi de mêlée est poursuivi par les blessures.

Chagriné de ce fait malheureux et aussi absent à Marcoussis pour la réunion des coaches avec le staff des Bleus dans les jours à venir, coach Vern Cotter va maintenant se pencher sur la Coupe d’Europe et son objectif de qualification.