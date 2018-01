Parra, trois semaines de repos forcé

Il devait faire son grand retour en équipe de France et amener toute son expérience à un XV de France en plein doute depuis de longs mois. Pourtant, Morgan Parra sera éloigné des terrains pendant au moins .. trois semaines. Touché au genou et souffrant d’une « micro-fissure » du ménisque, le Clermontois a joué pratiquement l’intégralité de la rencontre face aux Ospreys en serrant les dents.

Morgan Parra (ASM Clermont) lors du match contre les Ospreys le 20/01/2018Icon Sport

Après l’annonce de son forfait pour la rencontre contre l’Irlande, Parra est rentré à Clermont pour consulter le docteur Van Hille. Ce dernier lui a confirmé qu’il devait se reposer pendant au moins trois semaines. Contacté par La Montagne, le joueur a réagi : "C’est déjà trois semaines de repos total. C’est donc mort pour le deuxième match face à l’Ecosse. Au mieux je pourrais être disponible pour l’Italie (le 23 février)". Pour autant, cela pourrait être encore plus compliqué pour l’international français. Si la gène se poursuit à l’issue de cette période, il faudra passer par la case opération, ce qui l’éloignerait des terrains entre six et sept semaines. Dans cette optique, il serait donc forfait pour l’intégralité du Tournoi des 6 nations avec pour objectif de revenir pour le quart de finale de Champions Cup le 1er avril face au Racing 92. Le retour en Bleu de Morgan Parra est donc très compromis.